Lo rivela uno studio di StubHub, sito di compravendita di biglietti online per competizioni sportive. Dopo l'Italia, il paese più interessato al derby meneghino è gli Stati Uniti.

di Alberto Casella - 12/03/2019 19:15 | aggiornato 12/03/2019 19:42

Mancano pochi giorni al derby milanese e Milan-Inter è sempre una partita speciale, dal pronostico incerto quando non impossibile. In questa stagione, poi, con il Milan reduce dai guai estivi relativi al passaggio di proprietà da Mister Li al fondo Elliott, i nerazzurri parevano decisamente favoriti.

Ma in questi mesi molte cose sono cambiate. Innanzitutto il fondo americano ha avuto l'intelligenza e la capacità di affidarsi a Leonardo, uno che conosce non solo l'ambiente societario ma anche e soprattutto è conosciuto e apprezzato negli ambienti Uefa.

Il brasiliano si è mosso rapidamente sul calciomercato estivo e soprattutto ha trovato i modi e i tempi, mettendo a frutto la sua esperienza al PSG, per ottenere dall'alto il via ad acquisti utili e mirati, ma anche costosi per il Milan, leggi Paquetà e Piatek, senza violare le rigide norme del Fair Play Finanziario.

Milan-Inter: 70% dei biglietti venduti all'estero

Sull'altra sponda, invece, un'Inter che sembrava vicina a mettere in cassaforte il terzo posto, si è ritrovata in balia, oltre che del caso Icardi, dei soliti cali di rendimento e di quei black-out che ne hanno troppo spesso frenato gli ardori negli ultimi anni. Così Milan e Inter si presentano al derby di domenica sera distanziate di un solo punto, ma in caso di vittoria i rossoneri consoliderebbero la terza piazza portandosi a +4 sui cugini.

Sarà un match al cardiopalmo e San Siro si prepara al tutto esaurito. Con una curiosità, che è stata resa nota da StubHub, il sito che si occupa della compravendita di biglietti online per competizioni sportive. Ebbene la piattaforma ha svelato che il 70% dei biglietti venduti per questo derby è stato acquistato all'estero, contro il 63% di quello di un anno fa.

Un derby di qualche anno fa, quando Gattuso ancora ringhiava in campo: qui contrasta Luis Figo

Se l'Italia rimane il paese più rappresentato dagli acquirenti con il 30%, sorprende che il secondo posto sia occupato dagli Stati Uniti a quota 24%, davanti a Regno Unito (10%) e Giappone col 7% e Francia col 3,5%. Il prezzo medio di un biglietto venduto su StubHub si aggira intorno ai 164€ ed è interessante notare come i tifosi più "spendaccioni" provengano da Finlandia, Stati Uniti e Gran Bretagna. In fondo, però, non c'è nemmeno poi tanto da stupirsi per l'internazionalità del derby meneghino: basti pensare che, al di là del nome della squadra ospite, nel match di andata sui 22 giocatori in campo al fischio d'inizio ben 17 erano stranieri in rappresentanza di 13 nazioni diverse.