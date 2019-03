Tra ricordi e trofei, per la prima volta l’attaccante ritornerà da avversario nel suo ex stadio. Chiellini lo teme: “Facciamo attenzione”. E se segna...

12/03/2019

"Gli vogliamo bene". Queste le parole di Giorgio Chiellini in conferenza stampa su Alvaro Morata. Che per la prima volta torna da avversario all’Allianz Stadium, la casa della Juventus. Lo fa dopo il suo addio datato 2016. Quando il Real Madrid decise di ricomprarlo sborsando 30 milioni di euro. Adesso è in arrivo la notte di Champions League contro i suoi ex compagni che cercano vendetta e rimonta.

L’ultima immagine con la maglia bianconera? Quella con la Coppa Italia vinta contro il Milan grazie ad un suo gol nei supplementari nella cornice dell’Olimpico di Roma. Di nuovo i blancos, poi il Chelsea di Antonio Conte, ora il ritorno a Madrid ma con i biancorossi di Simeone.

Morata e la Juventus, un amore mai nascosto. "Se segno la mia esultanza sarà contenuta", parla la testa prima del cuore. A Torino anni fantastici, dove ha trovato moglie mentre segnava con una certa continuità. Presenze totali 93, condite da 27 gol e 19 assist. Alvaro ritorna, ma da avversario.

Getty Images Juventus, Morata con l'Atletico in una notte da ex

Juventus, riecco Morata: il bravo ragazzo torna ad avversario

Prima il Real Madrid lo lancia nel grande calcio, ma ci crede poco. Salvo poi, dopo due belle annate alla Juventus, ripensarci e ricomprarlo. Passa un anno e lo lascia ancora andare: va al Chelsea, nell’estate del 2017, per 60 milioni di euro. E se fosse rimasto in bianconero? Di sicuro sarebbe stata una bella storia d’amore. Lo spagnolo a Torino si è subito ambientato. Belle prestazioni in campo, feeling con i tifosi, con la società, con la città. Trova anche l’amore della sua vita, Alice, sposata a Venezia prima di volare a Londra. Una splendida ragazza che gli ha regalato due gemelli lo scorso 29 luglio.

Oggi Morata è all’Atletico Madrid, è tornato in Spagna visto che in Inghilterra non è andata benissimo. Con la maglia del Chelsea ha perso pure i Mondiali. Poi il rilancio con Simeone. E guarda tu il destino, sarà titolare contro la “sua” Juventus. Diego Costa è squalificato, tocca a lui nella serata più importante e difficile dei suoi ex compagni.

Quest’esperienza mi ha segnato e mi sentirò sempre juventino.

La frase pronunciata quando ha detto addio ai colori bianconeri. Che gli fa eco dentro la testa in una notte che si prospetta emozionante.

Vecchi ricordi

Gol a parte, Morata in due anni si è davvero legato moltissimo alla Juventus. Merito dell’ambiente sicuramente. Fatto di allenamenti, vittorie, il Planet (la birreria sotto casa in centro) e la pizza con la burrata. Nel primo anno da juventino segna 5 gol in Champions League, tutti dagli ottavi in poi. Va in rete pure nella finale persa contro il Barcellona. Con i Colchoneros è tornato alle origini.

I primi calci ad un pallone li ha tirati proprio nel settore giovanile dell’Atletico Madrid. Sta ritrovando serenità e condizione. Sei presenze, 3 reti e un assist da gennaio dopo il goodbye a Sarri. Stasera sarà una partita speciale per lui. Chiellini gli ha messo già gli occhi addosso:

Gli vogliamo bene, con lui dobbiamo stare attenti negli spazi e sui calci piazzati. Speravamo non andasse all'Atletico.

E invece eccolo lì, Alvaro, con la divisa di un altro colore. Il calcio è fatto anche di questo.