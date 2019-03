All'Allianz Stadium sono comparsi nuovi striscioni contro Andrea Agnelli: "Senza la nostra voce, il silenzio è atroce" "Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via" "Nessuna Coppa dei campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi" pic.twitter.com/5JhEZuFNa9

"Senza la nostra voce, il silenzio è atroce", "chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via" e "nessuna Coppa dei Campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi" sono i messaggi degli ultrà juventini rivolti al vertice del club.

