Lo spogliatoio non è disposto a riaccogliere l'ex capitano senza un chiarimento e avrebbe stipulato un patto: vincere contro Eintracht e Milan per dimostrare che non è indispensabile.

12/03/2019

Segnatevi queste date: 13 gennaio e 9 febbraio 2019. Insieme al 13 febbraio scorso potrebbero essere i giorni chiave del caso Icardi-Inter. Per come stanno andando le cose, infatti, potrebbero finire per essere archiviate sotto la voce "L'ultima volta che".

Nonostante le dichiarazioni di facciata, dopo gli incontri fra le parti non si sono verificati veri e concreti segnali di apertura. Sostanzialmente Wanda Nara ha continuato a dichiarare che togliere la fascia a Mauro è stato un errore, mentre la società è ferma sulla richiesta di un chiarimento con lo spogliatoio.

Sicuramente, poi, certe frasi di Spalletti e Marotta (viene da chiedersi se quella sul bastone e la carota l'avrebbe detta quando era ad della Juventus) non hanno aiutato e poi la squadra, fatta eccezione per la prestazione di Cagliari, finora se l'è cavata anche senza Icardi. Ecco dunque che il 13 gennaio 2019 potrebbe essere ricordato per l'ultimo gol segnato da Mauro con la maglia dell'Inter (Coppa Italia contro il Benevento), il 9 febbraio per l'ultima sua partita in nerazzurro - vittoria a Parma - e il seguente 13 febbraio come l'ultimo giorno da capitano.

Getty Images Icardi a Parma: potrebbe essere l'ultima partita dell'argentino in nerazzurro?

Inter, Icardi: la squadra pronta a farne a meno

Sì, perché, secondo Tuttosport, in assenza di un concreto tentativo di riavvicinamento da parte dell'ex capitano, lo spogliatoio si sarebbe compattato per concludere al meglio la stagione senza di lui. Addirittura ci sarebbe un accordo per superare Eintracht Francoforte e Milan, in modo da dimostrare a club e tifosi che l'Inter può fare a meno di Icardi. Certo, i rivali incontrati finora senza l'argentino non sono stati proprio di primissimo piano - e comunque lo scivolone di Cagliari rimane - ma se davvero la squadra riuscisse a superare i due scogli di questa settimana, quelle date rischierebbero davvero di entrare nella storia.

Getty Images Gagliardini, Politano e Lautaro: tre dei goleador dell'Inter senza Icardi

Il ruolo di Zhang

I dubbi, comunque, non mancano, perché con i tedeschi mancherà Lautaro e le soluzioni - Politano e Keita non sono prime punte e il secondo non gioca da troppo tempo - non convincono del tutto. Spalletti, poi, non ha certo l'animo dello sperimentatore: difficile che studi soluzioni con un falso nueve o che lanci un giovane attaccante della Primavera, e l'Inter pure ne avrebbe di bravi. Ci si aspettava forse qualcosa in più da Steven Zhang, visto il suo rientro anticipato per il match contro la Spal, e non è detto che il presidente non si stia muovendo senza tanto clamore per cercare di ricomporre una vicenda che, comunque la si veda, sta danneggiando il club anche in ottica futura. Un giocatore in rotta con il proprio club, infatti, sarebbe merce molto meno pregiata sul prossimo calciomercato, perché è chiaro che è lì che finirà Icardi a fine stagione, ed è un rischio che la società non può permettersi.

Getty Images Il rigore contro il Benevento del 13 gennaio, ultimo gol di Icardi in nerazzurro

Le possibili destinazioni

E a proposito delle possibili destinazioni di Mauro, si parla sempre con insistenza della Juventus, ma in cambio, da Paratici, Marotta accetterebbe solo Dybala, mentre ancora più difficile pare uno scambio con Dzeko: troppo altalenante il rendimento del bosniaco che in più ha pure 33 anni. Per l'estero, poi, le possibilità sembrano davvero al lumicino: il Real Madrid da ieri sera è un cantiere aperto e ci vorrà tempo per capire le intenzioni di Zidane - da sempre, fra l'altro, un sostenitore di Benzema - mentre non si vede perché il Manchester United dovrebbe privarsi di uno come Lukaku per prendere l'argentino.