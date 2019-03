Il centravanti argentino continua ad allenarsi individualmente: giovedì contro l'Eintracht Francoforte toccherà al rientrante Keita Balde Diao.

di Andrea Centogambe - 12/03/2019 16:21 | aggiornato 12/03/2019 16:26

Niente da fare, il ritorno in campo di Mauro Icardi continua ad allontanarsi. Come riporta Sky Sport, il centravanti argentino si è allenato individualmente e non sarà quindi disponibile per il match che vedrà l'Inter affrontare l'Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di Europa League, in programma giovedì a San Siro alle ore 21.

Non solo. Icardi salterà anche il delicatissimo derby contro il Milan in scena il 17 marzo, una sfida importantissima in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Saliranno così a nove le partite saltate dal classe 1993, out dall'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Rapid Vienna.

Maurito ha poi saltato Sampdoria (2-1 per i nerazzurri), ancora Rapid Vienna (vittoria per 4-0), Fiorentina (3-3), Cagliari (sconfitta per 2-1) ed Eintracht (0-0). Il bilancio senza di lui è quindi di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Ora a Spalletti, vista la squalifica in Europa di Lautaro Martinez, non resta che puntare sul rientrante Keita Balde Diao, che ha appena smaltito una distrazione al bicipite femorale della coscia destra.