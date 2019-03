Dall'errore nella partita d'addio agli apprezzamenti per il polacco, passando per l'esperienza da allenatore: l'ex bomber racconta la sua nuova vita a La Gazzetta dello Sport.

di Andrea Bracco - 12/03/2019 12:28 | aggiornato 12/03/2019 12:33

Dal campo alla panchina. Un percorso che negli ultimi anni hanno fatto tanti calciatori: alcuni di questi si trovano attualmente in giro per l'Italia a fare esperienza, barcamenandosi tra situazioni più o meno facili dal punto di vista gestionale, visto il pessimo momento che sta passando il nostro calcio. Altri, invece, hanno già avuto l'occasione di mettersi in mostra a grandi livelli. È il caso, per esempio, di Simone Inzaghi, Eusebio Di Francesco e Gennaro Gattuso, tutti più o meno all'inizio di una carriera che di recente è stata intrapresa anche da Alberto Gilardino.

Il Gila da giocatore si è tolto parecchie soddisfazioni: la prima ovviamente è quella di aver segnato quasi 200 gol in Serie A, un traguardo che in pochi possono dire di essere riusciti a toccare. Poi, ovviamente, c'è il fatto di aver militato per anni a grandissimi livelli. Una volta deciso di appendere le scarpe al chiodo, l'ex centravanti ha deciso di fare una scelta che non gli impedisse di allontanarsi dal mondo del calcio, il suo primo grande amore.

Per questo è subito ripartito da Rezzato, piccolo centro della provincia bresciana dove ha trovato un club coraggioso nel consegnargli una panchina, concedendogli la stessa fiducia che gli allenatori riponevano in lui quando c'era bisogno di vincere una partita. L'ex Parma, Milan e Fiorentina di match importanti ne ha risolti tanti, costruendosi piccoli momenti di una carriera che globalmente gli ha riservato grandissime emozioni.

Getty Images

Gilardino: "Quel rigore mi ha fatto capire che non volevo essere compatito"

Le stesse vissute in occasione della sua prima panchina da allenatore. Fino all'esordio vittorioso contro l'Olginatese (Serie D), Gilardino aveva ricoperto il ruolo di assistente di Luca Prina, suo primo allenatore ai tempi delle giovanili nonché grande mentore, rimasto al club in veste di supervisore. Avere un punto di riferimento al quale appoggiarsi è risultato il fattore decisivo per dare il via a quella che sembra essere una seconda vita professionale a tutti gli effetti:

Siamo in sintonia, ma io lavoro solo sul campo. In questi primi tempi ho imparato che un allenatore dorme pochissimo. Ai ragazzi cerco di trasmettere la mia idea di calcio.

Che, tradotto in campo, vede alternarsi in maniera maniacale il 4-4-2 e il 4-2-3-1, due moduli nei quali in carriera Gilardino si è particolarmente trovato a proprio agio. Un'altra caratteristica del bomber biellese è la calma, una virtù che - come raccontato nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport - è risultata decisiva per il raggiungimento degli obiettivi in carriera:

Ho sempre dato il giusto peso alle cose, mi godo i momenti buoni e affronto quelli difficili.

Il 18 maggio 2018 è stato uno di questi. In occasione di Spezia - Parma Gila si presenta sul dischetto contro la sua ex squadra e calciando un rigore si strappa anche il quadricipite maturando, qualche giorno dopo, la decisione di smettere col calcio:

Quella partita è stata terribile, meglio dimenticarla. Ho sbagliato un rigore e mi sono infortunato, ma credo di aver smesso nel momento giusto: non volevo farmi compatire.

Il no al Monza e l'investitura di Piatek

Un vero peccato, visto che Adriano Galliani avrebbe più volte cercato di coinvolgerlo nel progetto Monza. Il club lombardo voleva fortemente un attaccante con la sua esperienza, ma la voglia di iniziare ad allenare è stata troppo forte. Così ha deciso di iscriversi al corso di allenatore organizzato dalla UEFA e lo ha brillantemente superato, alla pari di Gabriel Batistuta e Andrea Pirlo:

Andrea è il più bravo anche tra i banchi. Pioli e Gasperini sono due grandi allenatori: li ho avuti entrambi e non sono stupito di ciò che stanno facendo.

In chiusura arriva l'immancabile e classica domanda: esiste un erede di Gilardino?