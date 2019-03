Vasarhelyi e Chin riescono a catturare momenti profondamente umani di Alex Honnold e al contempo a raccontare questa arrampicata che sfida la morte con grande maestria e con riprese vertiginose. Il risultato è il trionfo dell’animo umano rappresentato in quello che il New York Times definisce

FREE SOLO è un thriller che tiene con il fiato sospeso, ma anche il ritratto di un atleta che sfida il suo corpo e le sue convinzioni per trionfare sull’impossibile, rivelando il suo tributo personale per raggiungere l’eccellenza. Proprio quando il climber inizia il training, si innamora e improvvisamente sembra che quella corazza di invincibilità che ha costruito nel corso di decenni vada in frantumi. La sua capacità di concentrazione diminuisce, lasciando spazio a infortuni e battute d’arresto.

Vincitore del premio OSCAR e del BAFTA come miglior documentario, FREE SOLO andrà in onda su National Geographic (Sky, 403) martedì 2 aprile alle 20:55 .

