Al via la stagione di MotoGP, Moto2 e Moto3. Si parte il 10 marzo col Gran Premio di Losail, in Qatar, e si finisce il 17 novembre a Valencia. Il Gran Premio del Mugello è in programma il 2 giugno.

12/03/2019 16:20 | aggiornato 12/03/2019 16:36

La stagione di MotoGP, Moto2 e Moto3 2019 ha avuto ufficialmente inizio il 10 marzo nel Gran Premio di Losail, in Qatar: 19 le tappe di una stagione che si chiuderà ufficialmente il 17 novembre, a Valencia. Due gli appuntamenti in Italia: il 2 giugno sarà la volta del Gran Premio del Mugello, mentre il 15 settembre i piloti scenderanno sul circuito di Misano. Le classi Moto2 e Moto3 seguono lo stesso calendario della classe regina del Motomondiale, e le gare si disputeranno come al solito in ordine inverso, dalla Moto3 alla MotoGP.

Ufficializzate anche le date dei test per la classe MotoGP. Il 28 ed il 29 agosto i team della MotoGP avranno a disposizione due giorni per svolgere i test ufficiali al Misano World Circuit Marco Simoncelli. È ancora da confermare la possibilità di effettuare una sessione di test in Finlandia, sul KymiRing.

Si riprenderà il 25 ed il 26 novembre con le prove nel Circuito de Jerez-Angel Nieto, mentre nel 2020 i test ufficiali saranno dal 7 al 9 febbraio sul Circuito Internazionale di Sepang.

Getty Images Marq Márquez si è aggiudicato il titolo 2018 con la sua Honda.

Classifica Moto Gp 2019: comanda Dovizioso, poi Marquez

La stagione 2018 ha visto Marc Márquez campione in carica con la sua Honda, mentre Dovizioso e Rossi hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione nella classifica Moto Gp. I piloti delle top class sono tutti confermati: Honda che si presenta con Márquez e Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Maverick Vinales alla guida della Yamaha, Dovizioso e Petrucci in sella alla Ducati. Ma ecco i risultati delle gare e la classifica MotoGP 2019 aggiornata al 10 marzo:

Andrea Dovizioso 25 punti Marc Marquez 20 Carl Crutchlow 16 Alex Rins 13 Valentino Rossi 11 Danilo Petrucci 10 Maverick Vinales 9 Joan Mir 8 Takaaki Nakagami 7 Aleix Espargarò 6 Franco Morbidelli 5 Pol Espargarò 4 Jorge Lorenzo 3 Andrea Iannone 2 Johann Zarco 1

Il primo round della stagione se l'è aggiudicato Andrea Dovizioso, vittorioso in Qatar su Marc Marquez. Quinto Valentino Rossi. Ecco i risultati delle 19 tappe della stagione 2019:

10 marzo - GP del Qatar, Doha, ore 19 (17 ora italiana)

Andrea Dovizioso Marc Márquez Carl Crutchlow

31 marzo - GP dell'Argentina, Termas de Rio Hondo, ore 15 (20 ora italiana)

14 aprile - GP degli Stati Uniti, Austin, ore 14 (21 ora italiana)

5 maggio - GP di Spagna, Jerez de la Frontera, ore 14

19 maggio - GP di Francia, Le Mans, ore 14

2 giugno - GP d'Italia, Mugello, ore 14

16 giugno - GP della Catalogna, Barcellona, ore 14

30 giugno - GP d'Olanda, Assen, ore 13

7 luglio - GP di Germania, Sachsenring, ore 14

4 agosto - GP della Repubblica Ceca, Brno, ore 14

11 agosto - GP d'Austria, Red Bull Ring, ore 14

25 agosto - GP del Regno Unito, Silverstone, ore 15 (12.30 ora italiana)

15 settembre - GP di San Marino, Misano, ore 14

22 settembre - GP d'Aragona, Teruel, ore 14

6 ottobre - GP di Tailandia, Burram, ore 14 (9 ora italiana)

20 ottobre - GP del Giappone, Motegi, ore 14 (7 ora italiana)

27 ottobre - GP d'Australia, Philip Island, ore 14 (4 ora italiana)

3 novembre - GP di Malesia, Sepang, ore 14 (7 ora italiana)

17 novembre - GP di Spagna, Valencia, ore 14

Classifica Moto2 2019: in testa Baldassarri

La stagione 2019 della Moto2 si apre con un'importante novità: il passaggio dai motori a 4 cilindri Honda ai 3 cilindri da 765 cavalli della Triumph. La casa inglese sarà infatti l'unico fornitore di tutti i team della classe fino al 2022. Di Magneti Marelli, invece, la fornitura del comparto elettronico. Ecco la classifica piloti Moto2 2019:

Lorenzo Baldassarri 25 punti Thomas Luthi 20 Marcel Schrotter 16 Remy Gardner 13 Augusto Fernandez 11 Sam Lowes 10 Alex Marquez 9 Luca Marini 8 Enea Bastianini 7 Brand Binder 6 Xavi Vierge 5 Fabio Di Giannantonio 4 Andrea Locatelli 3 Jesko Raffin 2 Jorge Martin 1

Il nostro Baldassarri batte Luthi e Schrotter, conquistando la terza vittoria della sua carriere. Ecco i risultati della stagione di Moto2:

10 marzo - GP del Qatar, Doha

Baldassarri Luthi Schrotter

31 marzo - GP dell'Argentina, Termas de Rio Hondo.

14 aprile - GP degli Stati Uniti, Austin.

5 maggio - GP di Spagna, Jerez de la Frontera.

19 maggio - GP di Francia, Le Mans.

2 giugno - GP d'Italia, Mugello.

16 giugno - GP della Catalogna, Barcellona.

30 giugno - GP d'Olanda, Assen.

7 luglio - GP di Germania, Sachsenring.

4 agosto - GP della Repubblica Ceca, Brno.

11 agosto - GP d'Austria, Red Bull Ring.

25 agosto - GP del Regno Unito, Silverstone.

15 settembre - GP di San Marino, Misano.

22 settembre - GP d'Aragona, Teruel.

6 ottobre - GP di Tailandia, Burram.

20 ottobre - GP del Giappone, Motegi.

27 ottobre - GP d'Australia, Philip Island.

3 novembre - GP di Malesia, Sepang.

17 novembre - GP di Spagna, Valencia.

Classifica Moto3 2019: 1° il giapponese Toba

Novità per le qualifiche della Moto3 e della Moto2, sempre più simili a quelle della classe regina. Il nuovo sistema prevede due sessioni da 15 minuti. I 14 piloti con i tempi migliori delle tre prove libere (tempi combinati) si qualificheranno per le Q2: a questi, si aggiungono i 4 più veloci del Q1. In questa prima sessione partecipano tutti i piloti che hanno ottenuto un tempo combinato più alto del quattordicesimo. Ma ecco calendario e risultati della Moto3 2019:

Kaito Toba 25 punti Lorenzo Dalla Porta 20 Aron Canet 16 Marcos Ramirez 13 Celestino Vietti 11 Albert Arenas 10 Raul Fernandez 9 Niccolo Antonelli 8 Romano Fenati 7 Jakub Kornfeil 6 Ai Ogura 5 Alonso Lopez 4 John McPhee 3 Andrea Migno 2 Gabriel Rodrigo 1

Il giapponese Kaito Toba trionfa in Qatar davanti al nostro Lorenzo Dalla Porta. Terzo gradino del podio per Aron Canet. Ecco i risultati della stagione di Moto3:

10 marzo - GP del Qatar, Doha

Kaito Toba Lorenzo Dalla Porta Aron Canet