La partita di Madrid è stata vinta grazie alle scelte tattiche di Simeone, che ha disinnescato Ronaldo e mandato in confusione il centrocampo bianconero. A Torino dovrà essere tutto diverso.

0 condivisioni

di Jvan Sica - 12/03/2019 10:21 | aggiornato 12/03/2019 10:37

Nella partita di andata degli ottavi di Champions League giocata al Wanda Metropolitano, la Juventus è stata letteralmente travolta dalla furia atletica dell’Atletico Madrid, che ha messo in campo come principio di base l’energia senza limiti del suo allenatore Diego Pablo Simeone. Ma bisogna stare attenti nella valutazione complessiva della squadra spagnola, perché non di sola garra ha vinto l’Atletico e perché alcune scelte decisive dell'allenatore argentino hanno completamente spiazzato i bianconeri.

Nella partita di Madrid, Allegri ha commesso diversi errori di scelte e d’impostazione tattica molto gravi. Prima di tutto l’utilizzo di Dybala da mezzapunta, per cercare di avere con lui un raccordo fra centrocampo e attacco. Il 10 argentino non è l’uomo adatto per fare questo lavoro e con una squadra che fa densità centrale come l'Atletico Madrid l’ultima cosa da fare è andare ad ingolfare il gioco proprio nella fascia centrale del campo.

In secondo luogo l’utilizzo di giocatori di fascia fin troppo conservativo. In Spagna ha giocato De Sciglio come terzino destro, nella speranza di tenere una linea bloccata per non farsi trovare scoperti dal gioco in verticale dell’Atletico Madrid, ma così facendo il gioco bianconero non ha avuto sbocchi laterali, rimanendo ancora più chiuso nella fascia centrale. A Torino serve una partita completamente diversa, con almeno tre situazioni tattiche con cui cercare di fare male ad una squadra impermeabile ma che, se aggredita e superata sul ritmo, può andare in difficoltà.

Getty Images Un Dybala sulla stessa linea di Cristinao Ronaldo e Mandzukic potrebbe essere una mossa decisiva per ribaltare il risultato contro l’Atletico Madrid

Champions League, così Allegri può superare la furia dell’Atletico Madrid

La mappa di gioco di Cristiano Ronaldo nell'andata degli ottavi di Champions League al Wanda Metropolitano è la spiegazione semplice della partita che l’Atletico Madrid di Simeone ha fatto. Grazie allo straordinario lavoro di Thomas e dei due centrali di difesa, il campione portoghese riceveva palla sempre spalle alla porta e a causa dell’aggressione continua e feroce dei tre andava verso l’esterno per trovare spazio giocabile, diventando però innocuo.

Questa è la prima situazione tattica da rivedere. Cristiano Ronaldo deve ricevere la palla in verticale, sulla corsa, invertendo la logica di Madrid. Dovrà partire largo per poi accentrarsi, mandando in confusione i laterali dell’Atletico. Per farlo, se a giocare sarà Dybala insieme a Mandzukic, l’argentino dovrà partire molto più vicino ai due attaccanti bianconeri, magari giocando da vero e proprio centravanti, facendo allargare anche il croato per dare ampiezza al gioco.

Il secondo grande problema di Madrid, il gioco sulle fasce, sarà centrale nel tentativo di ribaltare il risultato. Mentre al Wanda Metropolitano Simeone se l’è giocata con due terzini non di grande spinta, come Felipe Luis e Juanfran, a Torino potrebbe tornare almeno Arias, così da offendere ancora di più sul lato destro.

Allegri deve accettare la sfida sulle fasce e schierare Cancelo, invitandolo a inserirsi in continuazione per aggirare i Rojiblancos, impenetrabili al centro. Un’altra scelta coraggiosa per ridare importanza al gioco sulle fasce potrebbe anche essere quella di schierare Bernardeschi al posto di Dybala, tornato in buona forma e perfetto per quel lavoro tattico esterno-interno necessario per sconvolgere la doppia linea di difesa-centrocampo sempre compatta degli spagnoli.

Terzo elemento fondamentale è in quale posizione e su che linea riesce a giocare Matuidi. A Madrid, come anche Bentancur, è stato messo in mezzo dal palleggio dei centrocampisti dell’Atletico, correndo a vuoto e spolmonandosi senza costrutto. A Torino sarà decisiva una sua posizione molto più centrale e alta, per aggredire i creatori di gioco, Rodri e Saul, e impedirgli di pensare il loro gioco in verticale che nel secondo tempo ha fatto penare la difesa juventina.

A voler sintetizzare, le tre mosse tattiche che potrebbero permettere il passaggio ai quarti di Champions League si racchiudono nel dover muovere con grande velocità la palla al centro, per aggredire in superiorità numerica sulle fasce. Inoltre un ruolo decisivo sarà quello di Matuidi, che deve alzare molto di più il livello del pressing e chiaramente di Cristiano Ronaldo che deve essere più vicino all’area di rigore.