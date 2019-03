Il Kun ne fa due, poi Sané show per il 7-0: la squadra di Guardiola vola ai quarti. Scopri i voti della sfida dell'Etihad Stadium.

di Stefano Fiori - 12/03/2019 22:55 | aggiornato 12/03/2019 23:02

Sulla carta, era un ottavo di ritorno di Champions League. Che poi il Manchester City l'abbia trasformato in un allenamento attacco vs difesa, è un altro conto. Salato, salatissimo è quello che Pep Guardiola presenta allo Schalke 04: il 7-0 dell'Etihad Stadium è schiacciante, di fattura diversa rispetto al travagliato 3-2 dell'andata in Germania. I Citizens giocano al torello, gli undici di Domenico Tedesco rincorrono per 90 minuti il pallone. E non lo prendono quasi mai. Il totale delle due sfide fa 10-2 per il City, che vola ai quarti per la seconda stagione consecutiva.

Nella notte di Manchester, è ancora una volta Sergio Agüero a dettare legge: il Kun ci mette meno di un tempo a calare la doppietta, con tanto di scavetto delizioso sul rigore che sblocca il match. Ma, come al solito, è tutta la Pep-machine a girare che è una meraviglia: Raheem Sterling e Ilkay Gündogan, per esempio, fanno a gara a strappare gli applausi.

Ma la stella più luminosa è sempre quella che accompagna ogni giocata di Leroy Sané: il grande ex di turno è semplicemente impressionante, segna (come all'andata) ma soprattutto realizza tre assist magnifici. Una prestazione straordinaria, per uno dei talenti più deliziosi della nuova generazione. Andiamo allora a scoprire i voti dei protagonisti di questo Manchester City-Schalke 04: analizziamo i migliori e i peggiori della sfida che consegna alla formazione di Guardiola i quarti di Champions League.

Getty Images Sergio Agüero apre le danze con la sua doppietta

Champions League, le pagelle di Manchester City-Schalke 7-0

Manchester City (4-3-3): Ederson 6; Walker 6.5, Danilo 6.5, Laporte 6.5 (72' Delph 6.5), Zinchenko 7; Bernardo Silva 7, Gündogan 7.5, David Silva 6.5 (64' Foden 6.5); Sterling 7, Agüero 7.5 (65' Gabriel Jesus 6.5), Leroy Sané 8.5. Allenatore: Guardiola 8.

Schalke 04 (5-4-1): Fährmann 4; McKennie 4 (74' Mendyl 5), Stambouli 4.5, Salif Sané 4, Bruma 4, Oczipka 4; Embolo 5 (69' Skrzybski 5.5), Serdar 4.5, Bentaleb 4.5, Konoplyanka 4.5; Burgstaller 4.5 (79' Teucher sv). Allenatore: Tedesco 4.

I migliori

Leroy Sané 8.5

Che giocatore meraviglioso. Se doveste trovare un video con le sue giocate di stasera, saltate pure il gol: sì, magari dategli un'occhiata, ma non è lì la sostanza dei sogni di cui è fatto Leroy. La troverete nei tre assist che regala a Sterling, Bernardo Silva e Foden. Ecco, soprattutto nel passaggio che smarca il 18enne inglese. Il calcio di Sané è un Inno alla gioia, come quello del connazionale Beethoven. Direttore d'orchestra con gli scarpini ai piedi. Eccezionale.

Agüero 7.5

Il Kun non riesce proprio a starsene lì con le mani in mano, in un modo o nell'altro deve segnare. E con che stile: apre il match con uno scavetto dagli undici metri, quando ancora la qualificazione non era blindata. Un palo e la stoccata per la doppietta personale completano una partita sontuosa: mai Sergio aveva segnato per quattro gare di fila in Champions League. Sono 226 le reti con la maglia celeste: numeri esagerati.

Gündogan 7.5

Come dovrebbe giocare un regista. Ilkay sta dimostrando al mondo quanto vasta sia la sua classe. Nel primo tempo c'è sempre lui dietro le azioni vincenti del City. Uno così fa gonfiare il petto a Guardiola.

I peggiori

Fährmann 4

Quando incassi sette gol in una partita sola, c'è poco da valutare. Su alcuni è incolpevole, su altri poteva fare decisamente meglio. All'andata paradossalmente era stato ancora più decisivo in negativo, ma stasera è impossibile salvare la sua prova.

Bruma 4

L'emblema della serata da incubo della difesa dello Schalke. Jeffrey non ne azzecca una, va in difficoltà dopo pochi minuti e non emerge mai a riprendere fiato.

McKennie 4.5

Vi diciamo solo una cosa: dalle sue parti si muoveva Sané. Non bisogna aggiungere altro. Al 74' Tedesco lo sostituisce quasi per concedergli ristoro, dopo un'ora e passa vissuto a veder sfrecciare quel tornado con la maglia celeste.