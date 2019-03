La Juventus fa l'impresa e batte 3-0 l'Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo sigla una tripletta ed entra nella leggenda bianconera. Superlativo Emre Can. Sorpresa Spinazzola.

La Juventus fa l'impresa, ribalta l'Atletico Madrid e accede ai quarti di finale di Champions League mettendo fine al sogno dei Colchoneros di giocare la finale nel proprio stadio. Ora chi punta con forza al Wanda Metropolitano è la banda Allegri che vince 3-0 trascinata da un Ronaldo stratosferico, meraviglioso campione in grado di trascinare i compagni sin dal riscaldamento e condurli a una notte da leggenda.

La Juventus parte fortissimo e trova il vantaggio al 27'. Coronamento di quasi mezzora di dominio assoluto. Nel finale di primo tempo Morata ha sulla testa la palla dell'1-1 ma l'ex sbaglia da buona posizione. La Juve però è tarantolata e in avvio di ripresa trova il 2-0 di nuovo con CR7.

Ancora uno stacco imperioso e nulla può Oblak. Il raddoppio non placa la furia bianconera che come un uragano si abbatte impietosa su un Atletico Madrid frastornato. Il tris arriva all'86': Bernardeschi prende il motorino e viene steso in area da Correa, dal dischetto Ronaldo è glaciale. E lui che lo scorso anno, nel finale, aveva spezzato la rimonta Juve. Lui oggi la completa. Regalando un sogno allo Stadium e a tutti i tifosi bianconeri.

Champions League, le pagelle di Juventus-Atletico Madrid

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cancelo 6,5, Bonucci 7, Chiellini 7, Spinazzola 7 (dal 66' Dybala 6,5); Emre Can 7,5, Pjanic 6,5, Matuidi 6,5; Bernardeschi 7,5, Mandzukic 6 (dall'80 Kean sv), Ronaldo 9. All Allegri 9

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 5,5; Arias 5,5 (dal 76' Vitolo sv), Godin 5,5, Gimenez 5, Juanfran 5; Koke 5, Rodri 5, Saul 5,5, Lemar 5 (dal 56' Correa 5); Griezmann 5,5, Morata 5. All.Simeone 5

I migliori

Ronaldo 9

C'è chi lo accusava di essere poco decisivo, c'è chi lo voleva già pronto a tornare al Real per ricongiungersi con Zidane. Lui risponde con una prova da leone, da leader assoluto, da campione totale. Vive di queste partite, negli anni sono diventate il suo pane quotidiano, trascina la Juventus con due gol fenomeno, ma soprattutto col rigore decisivo con un pallone di piombo a cinque dalla fine. È il più forte di tutti, non ce n'è per nessuno, lo dimostra ancora una volta. Ha preso per mano la sua squadra, ha saputo essere decisivo nel momento più importante. Il re ha piantato lo scettro. Anche a Torino.

Emre Can 7,5

È "l'Allegrata" che scompiglia le carte in tavola e fa saltare il banco. Allegri lo piazza terzo di destra in difesa, lui gioca una partita sontuosa, da giocatore di mestiere, classe e intelligenza. Sempre in anticipo, non molla un centimetro, morde le caviglia di chiunque passi dalle sue parti. Sciabola e fioretto, usa entrambi con immensa razionalità. Il tedesco sforna la prova della consacrazione bianconera. Nel finale, anche se stanco, non offre mai appigli all'avversari.

Bernardeschi 7,5

Una furia. Un giocatore totale. Corsa, classe, furbizia, abnegazione. Federico è ormai una realtà del calcio italiano ed europeo. Fa impazzire la difesa dell'Atletico, prima a destra e poi a sinistra. Non sbaglia praticamente nulla, non fa mai mancare il suo apporto in termini quantitativi e qualitativi. All'85' sprinta e si prende il calcio di rigore della gloria mangiandosi Correa. Un titano in una notte leggendaria per la Juventus in Champions League.

Spinazzola 7

È al debutto in Champions League, è lui la carta a sorpresa di Allegri e l'ex Atalanta ripaga alla grande la fiducia. Una partita da protagonista, ara la fascia sinistra con continuità mettendo in difficoltà sia Koke che Arias che fanno molta fatica a contenerlo. Sprinta, dribbla, crossa, non fa mai mancare l'appoggio in fase offensiva. Lucido anche quando c'è da ripiegare e dare copertura. Può essere il futuro della Juventus in quel ruolo.

Getty Images

I peggiori

Lemar 5

Un fantasma all'Allianz Stadium. Il francese, l'acquisto più caro dell'estate portato a casa dall'Atletico, latita sulla sinistra senza mai entrare in partita. Si sa che che è un giocatore capace di grandi partita, ma anche di altrettanto grandi blackout. La partita di stasera rientra nella seconda categoria. Nemmeno uno spunto, mai una giocata per dare respiro a una squadra in apnea. Da quella parte Cancelo e Bernardeschi fanno quello che vogliono e mettono in costante difficoltà Juanfran che non trova in alcuna occasione l'aiuto del compagno. Simeone lo toglie dopo meno di un'ora.

Juanfran 5

Non tanto per colpa sua, quanto per la disposizione tattica pensata da Allegri. È sempre preso in mezzo tra Bernardeschi e Cancelo, non trova mai le misure su chi uscire, se stare largo o stretto. Viene sovrastato da Cristiano in occasione del gol del vantaggio della Juventus. Quando si sposta a destra è stanchissimo e non riesce a dare copertura a Correa in occasione del rigore preso da Bernardeschi.

Morata 5

Ha nel finale di primo tempo l'occasione che potrebbe chiudere i giochi, si sfila da Bonucci ma lui manda alto da ottima posizione. Si innervosisce, entra in contatto con Chiellini e meriterebbe il giallo per una doppia spinta. Sovrastato dai centrali bianconeri, annullato dai suoi ex compagni e mangiato dalla pressione di dover reggere su di sé l'attacco. Nullo.