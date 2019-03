Momenti di tensione tra i due ex compagni di squadra.

12/03/2019 22:04 | aggiornato 13/03/2019 01:08

L'amicizia in serate come queste passa per un attimo in secondo piano. Basti vedere Giorgio Chiellini e Alvaro Morata, ex compagni di squadra alla Juventus. Oggi lo spagnolo è all'Atletico Madrid ed è tornato per la prima volta allo Stadium da avversario.

Non gli è andata bene, tutt'altro. I Colchoneros sono stati asfaltati con un netto 3-0 e hanno detto addio alla Champions League. Tra l'attaccante e il difensore c'è stato un momento di tensione nel corso della ripresa, quando il discorso qualificazione era ancora in bilico.

I due si sono scambiati spintoni e manate, con Chiellini che poi è caduto ingigantendo goffamente l'entità del contatto. A dividerli sono arrivati gli altri giocatori e l'arbitro. A prendere in "consegna" Morata è stato a dir la verità Bonucci, che lo ha tranquillizato mentre continuava a urlare contro Chiellini.