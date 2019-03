Allegri punta su Bernardeschi nel tridente e lascia Dybala in panchina, Simone schiera Arias terzino destro.

Massimiliano Allegri e Diego Pablo Simeone hanno fatto le loro scelte. Quando mancano pochissimi minuti al fischio d'inizio di Juventus - Atletico Madrid, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, ecco che vengono rese note le formazioni ufficiali.

I bianconeri, privi dello squalificato Alex Sandro, scendono in campo con un 4-3-3 con Szczesny tra i pali dietro a Cancelo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. In mediana troviamo Emre Can, Pjanic e Matuidi, mentre davanti il tridente è formato da Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Resta quindi inizialmente in panchina Paulo Dybala.

Rispondono i Colchoneros con un 4-4-2. In porta c'è Oblak, la linea difensiva è composta da Arias, Godin, Gimenez e Juanfran. A centrocampo spazio a Koke, Rodrigo, Saul e Lemar, in attacco Griezmann insieme al grande ex della serata Alvaro Morata.

Champions League, Juventus-Atletico Madrid: formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Godin, Gimenez, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saul, Lemar; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone.

Arbitro: Kuipers (Ned)