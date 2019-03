La scena come detto se l'è presa il fuoriclasse portoghese, che sblocca il match nel primo tempo con un'incornata impetuosa. Il povero Juanfran viene sovrastato. Il numero 7 bianconero raddoppia nella ripresa con un altro colpo di testa che Oblak non riesce a respingere: la Goal Line Technology dice che il pallone è dentro.

