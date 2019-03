I bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-0 subito all'andata.

12/03/2019 19:00

Juventus-Atletico Madrid è la gara che decide il prosieguo dei bianconeri in Champions League. La squadra di Allegri deve riuscire a ribaltare il 2-0 subito all'andata al Wanda Metropolitano: le reti di Gimenez e Godin pesano tanto, al punto che tutto il gruppo è deciso a fare l'impresa all'Allianz Stadium e superare la squadra di Simeone. Nel caso in cui la Juventus riuscisse a qualificarsi, sarà impegnata nell'andata dei quarti di finale in programma 9 e 10 aprile. Il sorteggio, invece, si terrà venerdì 15 marzo.

L'arbitro di Juventus-Atletico Madrid sarà l'olandese Kuipers, coadiuvato da van Roekel e Zeinstra. Il quarto uomo è Higler, mentre al VAR ci sarà Makkelie con l'aiuto di van Boekel.

Getty Images Champions League, Juventus-Atletico Madrid si gioca il 12 marzo alle 21.

Champions League, dove vedere in TV e streaming Juventus-Atletico Madrid

Juventus-Atletico Madrid si gioca martedì 12 marzo alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere in TV e streaming Juventus-Atletico Madrid. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 382 del digitale terrestre) e Sky Sport 252. Inoltre, è possibile vedere Juventus-Atletico Madrid in streaming attraverso Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky. Sky Go è accessibile tramite app, disponibile per pc, smartphone e tablet. Una volta scaricata l'app, per accedere è necessario inserire i propri dati nella finestra di login.