Barcellona, Messi fino al 2023: lavori in corso per il rinnovo

De Ligt, 40 presenze, 4 gol e 2 assist nella stagione in corso, è seguito anche dalla Juventus che però in questo momento sembra definitivamente scavalcata dal Barcellona. Il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, non sarebbe infatti disposto ad arrivare alla cifra proposta dai catalani.

Il Barcellona è scatenato sul calciomercato . Dopo aver ufficializzato l'acquisto del centrocampista classe 1997 Frenkie de Jong, preso dall'Ajax per 75 milioni di euro più 11 di bonus, il club blaugrana avrebbe chiuso per un altro olandese che milita sempre tra le fila del Lancieri.

