Il tecnico Gunes attacca l'ex portiere del Liverpool: "C'è qualcosa che non va in lui, ha un problema e la squadra ne risente".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 12/03/2019 15:32

Loris Karius è stato sicuramente uno dei protagonisti della scorsa stagione, purtroppo per lui in negativo. Gli incredibili errori fatti dal portiere tedesco durante la finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid sono ancora ben presenti nei ricordi dei tifosi e hanno convinto i Reds a spendere una cifra folle pur di prendere Alisson dalla Roma e avere un estremo difensore affidabile.

Cambiare aria per lui è stato inevitabile e in agosto è passato al Besiktas con la formula del prestito biennale per rilanciarsi in un ambiente più tranquillo. Per il classe '93 però non è andata così e questi primi mesi nel campionato turco sono stati molto difficili.

Altre papere hanno reso complicata l'esperienza di Karius con la squadra bianconera e in queste ore è arrivato lo sfogo del tecnico Senol Gunes che è sembrato arrendersi: secondo lui la situazione del portiere è irrecuperabile.

Getty Images L'allenatore del Besiktas critica Loris Karius

Besiktas, l'allenatore attacca Karius: "Ci segnano per colpa sua"

L'allenatore del Besiktas ha parlato dopo la partita vinta contro il Konyaspor all'ultimo minuto per 3-2: anche in questo incontro c'è stato un errore pesante di Karius, sul primo gol degli ospiti al 19esimo del primo tempo.

Karius still got it pic.twitter.com/WdBCNt4JpP — GranKpitan (@grankpitan) March 10, 2019

Nelle interviste post-partita Gunes ha commentato l'ennesima prestazione deludente del suo estremo difensore gettando di fatto la spugna sul suo possibile recupero ad alti livelli per un problema psicologico.

Qualcosa non va in lui, prendiamo gol per colpa sua ed è un grande problema.

Il club turco aveva accettato di portare Karius a Istanbul convinto di poterlo recuperare nei 2 anni di prestito dal Liverpool. Ma secondo il suo allenatore, la missione potrebbe essere già fallita dopo neanche una stagione.