La dirigenza è già a lavoro per migliorare la rosa della prossima stagione, della quale non faranno parte Robben, Rafinha e probabilmente nemmeno Ribery. Dallo Stoccarda è stato acquistato Pavard, mentre Lucas Hernandez sembra veramente a un passo dalla firma (il Bayern pagherà gli 85 milioni della clausola rescissoria). Secondo la stampa tedesca, gli altri obiettivi sono: Timo Werner, Kai Havertz, Nicolas Pépé e Paulo Dybala , con il fantasista della Juventus che sarebbe il primo nome della lista nel caso di un mancato riscatto di James Rodriguez.

Attualmente, il Bayern Monaco guida la classifica della Bundesliga assieme al Borussia Dortmund, con 57 punti conquistati in venticinque partite. Dopo anni di dominio in patria, in questa stagione il club allenato da Kovac ha incontrato alcune difficoltà iniziali, recuperando terreno a partire dal mese di dicembre, grazie a dodici vittorie nelle ultime tredici gare.

Il divorzio tra il Bayern Monaco e il gruppo di proprietà Volkswagen era già nell'aria dagli ultimi mesi dello scorso anno. Audi è main sponsor dei bavaresi dal 2002 e azionista dal 2010, quando acquistò l'8,33% delle quote della società per 90 milioni. La casa automobilistica investe sul club 30 milioni a stagione.

Accordo clamoroso per il Bayern Monaco , a un passo dall'ufficializzare quello che sarà il nuovo azionista e main sponsor del club. Si tratta della casa automobilistica BMW, che per convincere la società tedesca ha messo sul piatto addirittura 800 milioni di euro complessivi a partire dal 2025 , quando scadrà il contratto di sponsorizzazione di Audi.

