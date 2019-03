Nel salto triplo femminile Hosea Povea (vice campionessa mondiale under 20 nel 2014) ha superato la barriera dei 15 metri con 15.05m grazie a troppo vento a favore di +3.0 m/s. Nella sua serie Povea ha ottenuto altri due salti ventosi da 14.84m e 14.88m. In questa stagione ha fatto registrare anche due salti regolari da 14.64m e 14.65m. L’altra cavalletta del salto triplo Andy Diaz ha saltato 17.41m con vento solo leggermente oltre la norma di +2.1 m/s.

Lo stesso Echevarria aveva beneficiato di un vento oltre la norma di +2.1 m/s in occasione del super salto da 8.83m al meeting della Diamond League di Stoccolma. Il record personale all’aperto regolare è il salto da 8.68m realizzato a Bad Langensalza in Germania. Il campione del mondo indoor di Birmingham 2018 si è allenato durante l’inverno nei pressi di Stoccarda e ha vinto il circuito del World Indoor Tour grazie ai successi nei meeting di Torun con 8.12m e di Birmingham con 8.21m e al secondo posto a Karlsruhe con 8.08m alle spalle dello svedese Thobias Nilsson Montler.

La prestazione del caraibico non potrà venire omologata perché la velocità del vento supera nettamente il limite del consentito di +2.0 m/s ma desta sensazione considerando che si tratta della quinta misura di ogni tempo in ogni condizione di vento dopo l’8.99m di Mike Powell realizzato al Sestriere del 1992 con +4.4 m/s, l’8.96m dell’altro cubano Ivan Pedroso al Sestriere nel 1995, i due salti da 8.95m realizzati sempre da Mike Powell (il salto del record mondiale ancora imbattuto risalente ai Mondiali di Tokyo 1991 durante la straordinaria sfida con Carl Lewis e quello ventoso realizzato al Sestriere nel 1994).

