A poco più di un anno dalla morte del capitano viola le indagini della Procura di Firenze portano alla colpevolezza di due sanitari che gli diedero l'idoneità agonistica.

di Alberto Casella - 12/03/2019 17:41 | aggiornato 12/03/2019 17:48

A volte anche in Italia la giustizia è capace di muoversi con tempi ragionevoli. È questo il caso della Procura di Firenze che è appena arrivata a chiudere le indagini sulla scomparsa di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, morto nella notte tra il 3 e il 4 marzo del 2018.

Era la vigilia del match che la squadra viola avrebbe dovuto giocare al Friuli contro l'Udinese. La scomparsa, dovuta a un malore notturno, portò naturalmente al rinvio del match e provocò enorme cordoglio in tutto il mondo del calcio e non solo.

Nei commenti prevalse chiaramente il ricordo di un grande giocatore e soprattutto di un grande uomo, ma non è mai passata in secondo piano la domanda più ovvia e dolorosa: come è possibile che un atleta, per di più di un livello così alto, possa ancora morire per un problema cardiaco? Quali sono i controlli che non hanno funzionato a dovere?

Astori, chiuse le indagini: due medici responsabili

La risposta sembra essere arrivata dalle indagini che la Procura di Firenze ha condotto ininterrottamente fin dal primo giorno. Nessuna sete di vendetta, solo la necessità di una risposta, per la famiglia, per il club e, in fondo, per tutti coloro che praticano sport. E le conclusioni hanno portato a indicare due medici quali responsabili della vicenda Astori. Si tratta di Francesco Stagno, quale direttore sanitario dell’Istituto di medicina dello sport di Cagliari, e di Giorgio Galanti, quale direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Aouc di Firenze Careggi.

Entrambi avrebbero violato quelli che sono i “protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico”. Il malore e la morte improvvisa del calciatore, infatti, deriverebbero da una “cardiomiopatia aritmogena diventricolare” che ha provocato il decesso improvviso di Astori. Tanto Stagno, nel 2014 quando Davide giocava a Cagliari, quanto Galanti, nel 2016 e nel 2017 a Firenze, avrebbero rilasciato al giocatore certificati di idoneità alla pratica del calcio agonistico, nonostante le prove da sforzo avessero evidenziato alcune anomalie. Secondo la Procura fiorentina, poi, entrambi i sanitari vanno ritenuti responsabili di non aver sottoposto lo stesso Davide a ulteriori accertamenti che avrebbero consentito di procedere con terapie in grado di prevenire la tragedia.