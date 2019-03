Come detto van Gaal non allena dal 2016, quando vinse la FA Cup col Manchester United e poi fu rimpiazzato da José Mourinho sulla panchina de Red Devils. In carriera ha allenato anche AZ Alkmaar, Ajax, Barcellona, Olanda e Bayern Monaco. Questo invece l'interminabile elenco dei suoi trionfi: 4 Eredivisie, 1 Coppa d'Olanda, 3 Supercoppe d'Olanda, 2 Liga, 1 Coppa di Spagna, 1 Bundesliga, 1 Coppa di Germania, 1 Supercoppa di Germania, 1 FA Cup, 1 Coppa Uefa, 1 Champions League, 2 Supercoppe Uefa e 1 Coppa Intercontinentale.

Anche mia moglie ha il diritto di vivere con Louis van Gaal, proprio come i miei giocatori. Ha smesso di lavorare 22 anni fa per accompagnarmi all'estero. Gli dissi che mi sarei ritirato all'età di 55 anni e ora ne ho 67. Non posso continuare ancora...

