La doppietta segnata al Frosinone ha permesso al centravanti granata di andare in doppia cifra per il quarto anno consecutivo. I tifosi lo riabbracciano, Mazzarri se lo coccola.

19 minuti fa di Andrea Bracco

Dalla doppietta al Frosinone a... un'altra doppietta al Frosinone. Il cerchio finalmente sembra essersi chiuso, con grande soddisfazione di tutti i tifosi del Torino: Andrea Belotti è tornato e lo ha fatto in grande stile, regalando ai granata sei punti vitali nelle partite contro le ultime due della classe. Prima una sua botta da fuori ha demolito il muro costruito dall'allenatore del Chievo Di Carlo e poi, una settimana più tardi, le due reti ai ciociari hanno permesso ai ragazzi di Mazzarri di ribaltare una partita che sembrava stregata.

Dopo un primo tempo giocato in maniera deludente e terminato in svantaggio, negli spogliatoi la squadra si è confrontata duramente e ha deciso che le cose andavano cambiate. La voglia di Europa League è tanta e per comprenderla basta guardare negli occhi il capitano. Belotti suona la carica e il Torino torna a vincere: adesso sono tre i successi di fila di un gruppo che forse non proporrà un calcio esteticamente accattivante, ma di certo sa come essere efficace.

A festeggiare sotto il settore ospiti del Benito Stirpe, pieno di tifosi granata arrivati da tutta Italia, Belotti è in prima fila: il centravanti si è ritrovato dopo alcuni mesi molto difficili, nei quali anche i suoi più accesi fan avevano iniziato ad avere dubbi sul fatto che forse - quello visto due anni fa - non fosse davvero il calciatore sul quale Urbano Cairo aveva piazzato una bella etichetta con la richiesta dei famosi 100 milioni di euro per lasciarlo partire.

Torino, è tornato Belotti: ora l'Europa non è più un miraggio

Belotti non è dominante come Lewandowski né imprevedibile come Suarez. Pensare di valutarlo al pari dei centravanti più forti del mondo forse è stato troppo pretenzioso, ma nella stagione 2016/17 il Gallo aveva dimostrato di saper fare meglio di tanti altri attaccanti più sponsorizzati. Le sue 26 reti segnate in Serie A avevano fatto il giro dell'Europa, perché in questo score personale era raffigurato tutto il bagaglio di caratteristiche che un centravanti come lui si porta dietro.

Quando il fisico regge, Belotti è straripante: lo ha dimostrato sul campo del Frosinone e, più in generale, lo sta dimostrando da gennaio in poi, guarda caso da quando Mazzarri lo ha pubblicamente ringraziato per lo spirito di abnegazione messo a disposizione della squadra:

Belotti sta giocando bene, non guardate solo al fatto che non segna. Per noi è fondamentale: se continuerà a crescere così i gol non tarderanno ad arrivare.

Prima della bellissima rete segnata al Chievo con un destro terrificante da fuori area su assist di Zaza, dal punto di vista realizzativo il capitano granata sembrava entrato in un tunnel senza uscita. Dei suoi 7 gol messi assieme fino a quel momento, ben 4 erano arrivati su calcio di rigore. D'altronde non poteva essere altrimenti, visto il lavoro che Mazzarri chiede ai suoi attaccanti: il tecnico toscano spesso lo costringe a ripiegamenti difensivi fino nella metà campo difensiva granata, il che porta Belotti a perdere di smalto negli ultimi metri, quelli in cui dovrebbe fare la differenza.

Serviva un episodio, puntualmente arrivato contro la squadra di Marco Baroni: prima un colpo di testa su perfetto assist di Iago Falque, poi una mezza rovesciata su sponda di Ola Aina hanno completato una rimonta che per il Torino sa di Europa. Non è un caso che il rilancio del Gallo sia arrivato proprio a Frosinone, visto che la prima doppietta in granata l'aveva segnata proprio ai gialloblu in una freddissima serata di gennaio del 2016.

Grazie a questi ultimi gol, Belotti tocca per la quarta volta consecutiva la doppia cifra in Serie A, un dato che lo fa entrare a grandi passi nella storia del club eguagliando alcuni mostri sacri come Ciccio Graziani, Rossetti e il grande Libonatti, dopo essersi messo dietro i vari Ferrari, Ossola e Loik, questi ultimi due perni del Grande Torino. Meglio, almeno al momento, hanno fatto solo Pulici, Mazzola, Baloncieri e Gabetto, ma con 57 gol totali oggi il Gallo è il settimo marcatore all time dei granata nella massima serie (13esimo di sempre). Mica male eh?

Il traguardo toccato non era assolutamente: dopo gli inizi sotto la gestione Ventura, durante i quali il centravanti bergamasco sembrava confermare le prime impressioni avute vedendolo muoversi nel Palermo (dov'è cresciuto nell'ombra di un "certo" Paulo Dybala), ha preso le misure al massimo campionato e non si è più fermato, soprattutto quando sulla propria strada ha trovato un Sinisa Mihajlovic capace di costruirgli attorno una squadra completamente a sua disposizione. Poi il passaggio di consegna dal serbo a Mazzarri ha un po' cambiato le carte in tavola, pur non minando la centralità del Gallo per il progetto granata.

BELOTTI Serie A 2018-2019



Presenze 27

Minuti Giocati 2401



10⚽️

2🅰️ pic.twitter.com/DknHGBn6nB — pallottoledicalcio (@PdiCalcio) March 10, 2019

Una crescita che dovrà gradualmente portare il Torino a essere una delle realtà in grado di giocarsi costantemente l'accesso all'Europa, come ha spesso ribadito il presidente Cairo. Che, parlando del suo giocatore in riferimento alla partita vinta contro l'Udinese, era stato facile profeta:

Quando Belotti si sbloccherà farà come le slot machine e non si fermerà più.

Ed è un vero peccato che l'ultimo contropiede contro il Frosinone sia stato sprecato così, perché il Gallo si sarebbe meritato la sua quarta tripletta in granata dopo quelle messe a segno contro Bologna, Palermo e Crotone, quando ancora era un terminale offensivo letale negli ultimi sedici metri. Adesso invece è diventato un centravanti meno prolifico ma più completo, che segna meno ma fa segnare di più. Un vero capitano, per un Torino che oggi più che mai sogna il ritorno in Europa. E, perché no, per dei tifosi che hanno fortemente bisogno di un simbolo in cui riconoscersi nuovamente dopo anni di delusioni.