Nessuna polemica. A un tifoso che gli urlava "forza Mister", Spalletti ha risposto con un "forza Inter". Come a dire: "Non tifate me, sostenete la squadra". Dell'episodio ha parlato lo stesso Spalletti: "Non ho litigato con nessuno, anzi. Ho detto bravo a un tifoso che mi diceva forza Inter, perché questo si deve dire allo stadio".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK