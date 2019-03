Buona la prima per Claudio Ranieri: dopo la sconfitta nel derby, la squadra giallorossa torna a vincere in campionato con i gol di El Shaarawy e Schick. Quarto posto a tre punti.

di Daniele Rocca - 11/03/2019 22:35 | aggiornato 11/03/2019 22:46

Contava solo vincere per la Roma. Ranieri può festeggiare con i tre punti il ritorno sulla panchina giallorossa. Ma che fatica contro l'Empoli: un autogol, l'espulsione di Florenzi e la chiamata del VAR. È successo di tutto nel Monday Night della ventisettesima giornata di Serie A. Vittoria fondamentale per la corsa Champions.

Ci pensa El Shaarawy a sbloccare il match dopo nemmeno un quarto d'ora dall'inizio del match. La strada sembra in discesa per i padroni di casa, ma l'errore di Juan Jesus rischia di complicare i piani della squadra di Ranieri. Ci pensa Schick a riportare i suoi in vantaggio (terzo gol in questa Serie A).

Ma è nei minuti finali che la Roma rischia di buttare quanto di buono fatto nella prima ora di gioco. L'espulsione di Florenzi e il gol annullato a Krunic per il fallo di mano di Oberlin regalano alla partita una sfumatura thriller. Tanti rimpianti per la squadra toscana, che non ha mai mollato. Ma andiamo a rivivere le emozioni della partita con le pagelle di Roma-Empoli.

Serie A, le pagelle di Roma-Empoli

ROMA (4-2-3-1): Olsen 5.5; Florenzi 5, Juan Jesus 4.5, Marcano 6, Santon 5.5; Nzonzi 6.5, Cristante 6; Kluivert 6.5 (dal 81' Karsdorp sv), Zaniolo 6 (dal 55' Perotti 5.5), El Shaarawy 7.5; Schick 7 (dal 85' Celar sv). All.: Ranieri 7.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski 6; Veseli 6, Silvestre 5.5, Dell’Orco 5.5; Di Lorenzo 6, Acquah 5.5 (dal 65' Brighi 6), Bennacer 6, Krunic 5.5, Pasqual 6.5; Farias 5.5 (dal 79' Oberlin 5.5), Caputo 5.5. All.:Iachini 6.

I migliori

El Shaarawy 7.5

La giocata con cui sblocca il match è un gioiello che merita di essere ammirato fotogramma dopo fotogramma. Il pallone che si infila nel sette senza lasciare scampo a Dragowski. Si conferma il calciatore più in forma della Roma: ogni occasione da gol lo vede protagonista. Va vicinissmo alla doppietta nella ripresa, ma il piattone finisce largo di un metro.

Schick 7

È chiamato a sostituire lo squalificato Dzeko. Ranieri non ha dubbi e gli affida il peso dell'attacco, supportato da tre trequartisti. Sull'assist di Florenzi è bravissimo a farsi trovare pronto all'appuntamento: un gol, il terzo in questo campionato, che consente ai giallorossi di peigare la squadra di Iachini. Ogni volta che Schick è andato in gol (Sampdoria, Sassuolo ed Empoli), la Roma ha vinto.

Kluivert 6.5

Strappa e accelera. Sembra in ottima condizione di forma. Costringe più volte Pasqual a ripiegare in difesa per aiutare Dell’Orco in marcatura. Quando sprinta in pochi riescono a tenere il suo passo. È costretto a lasciare il campo a causa dell'espulsione di Florenzi.

I peggiori

Krunic 5.5

Nel primo tempo è l'unico a salvarsi nel centrocampo dell'Empoli. Ma pesa tantissimo il gol sbagliato nel secondo: azione prolungata della sua squadra, da buona posizione avrebbe il tempo di calciare con precisione. Colpisce il pallone con lo stinco, sprecando la migliore occasione della partita. Realizza il gol del pareggio, il VAR però interviene e cancella la decisione di Maresca.

Florenzi 5

Ingenuo a portare il contrasto con Bennacer che porta al secondo giallo della sua partita. Il giudizio di Maresca è severo, ma Florenzi poteva risparmiarsi di contendere il pallone in una zona innocua del campo. Seconda espulsione consecutiva in Serie A per la Roma dopo quella di Kolarov nel derby.

Juan Jesus 4.5

L'autogol che rimette in partita l'Empoli è degno delle comiche. Un pallone innocuo scodellato in area di rigore non può trasformarsi nel gol del pareggio. E invece il colpo di testa dell'ex Inter è dalla parte sbagliata. Non soddisfatto, nella ripresa si perde la marcatura di Dell'Orco sul cross di Pasqual, per sua fortuna la torsione dell'avversario finisce fuori di poco.