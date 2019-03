La gara dell'Olimpico chiude il 27esimo turno di Serie A.

11/03/2019 18:30

Sarà Roma-Empoli a chiudere la 27ª giornata di Serie A. I giallorossi arrivano al match dopo una settimana difficile: dopo il derby perso contro la Lazio, la Roma è stata eliminata dagli ottavi di Champions League ai supplementari per mano del Porto. Alla sconfitta si è aggiunto anche l'esonero di Di Francesco e la rescissione consensuale col ds Monchi. Adesso spetta a Ranieri il compito di risollevare la squadra. La Roma attualmente è quinta in classifica con 44 punti, a 3 lunghezze dal quarto posto. L'Empoli, dal canto suo, lotta per non retrocedere. I toscani hanno pareggiato 3-3 l'ultima gara contro il Parma e si trovano al momento in 17ª posizione in classifica, con 4 punti di vantaggio sul Bologna.

La gara d'andata andò ai giallorossi: a consegnare i tre punti alla Roma Nzonzi e Dzeko, che firmarono il 2-0. A dirigere Roma-Empoli sarà Maresca, aiutato da Mondin e Bottegoni nel ruolo di assistenti. Minelli il quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Massa, Costanzo all'AVAR.

Getty Images Roma-Empoli chiude la 27ª giornata di Serie A

Serie A, dove vedere in TV e streaming Roma-Empoli

Roma-Empoli si gioca lunedì 11 marzo alle 20.30 allo stadio Olimpico di Roma. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Roma-Empoli in TV e streaming. La gara sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 202 del satellite e 372 del digitale terrestre) e su Sky Sport 251. Inoltre, è possibile vedere Roma-Empoli in streaming collegandosi a Sky Go. Per accedere a Sky Go occorre scaricare l'app, disponibile per pc, smartphone e tablet, ed inserire le proprie credenziali nella finestra di login.