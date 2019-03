L'attaccante blucerchiato ha cercato di fuggire a un controllo della Polstrada e poi si è schiantato con la sua Mercedes: positivo all'alcol test, gli è stata ritirata la patente.

Una giornata da cancellare per Gregoire Defrel. La sua Sampdoria ha perso 2-1 in casa contro l'Atalanta, lui è entrato solo nel finale e poi nella notte se l'è vista brutta in un incidente stradale. Il giocatore francese era a bordo della sua Mercedes quando - si legge sul Il Secolo XIX - ha cercato di fuggire a un controllo della Polstrada.

Qui è nato un inseguimento, con la Polstrada che ha chiesto e ricevuto aiuto dall polizia locale. L'epilogo in Corso Europa, a Genova, dove Defrel si è schiantato rimanendo fortunatamente illeso (così come l'altra passeggera). L'ex Roma e Sassuolo è risultato positivo all'alcol test, è stato accusato di guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

L'auto (una Mercedes-AMG C63s del valore di 100mila euro sprovvista di revisione) è andata distrutta. Si registrano anche ingenti danni ad altre macchine che erano parcheggiate e alla balaustra comunale. Da capire ora cosa la Sampdoria deciderà di punire il giocatore.