Nonostante il 4-1 sul campo del Valladolid, la tensione resta alta dalle parti di Valdebebas: il difensore spagnolo non ha gradito un'esultanza del brasiliano in allenamento.

di Luca Guerra - 11/03/2019 11:16 | aggiornato 11/03/2019 11:21

La vittoria per 4-1 sul campo del Valladolid ha forse prolungato l'avventura di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid, dando una scossa a una squadra reduce da tre sconfitte consecutive e dall'eliminazione dalla Champions League, ma nello spogliatoio delle Merengues la tensione resta molto alta.

Se la vigilia della sfida contro il Valladolid era stata animata dall'esclusione di Isco dalla lista dei convocati nonostante le assenze di Sergio Ramos, Vinicius, Lucas Vazquez, Bale e Marcos Llorente, anche i momenti successivi alla vittoria delle Merengues hanno portato alla luce un retroscena che rivela il clima complicato dalle parti di Valdebebas.

Protagonisti dell'ennesimo campanello d'allarme in casa Real Madrid sono stati Sergio Ramos e Marcelo: nel corso dell'allenamento di rifinitura, concluso con una partitella, il laterale brasiliano avrebbe festeggiato con eccessivo entusiasmo la vittoria sulla squadra capitanata dal centrale difensivo spagnolo. A rivelare il retroscena è stato il quotidiano Marca.

Getty Images Real Madrid, Sergio Ramos ha discusso con Marcelo al termine della partita di allenamento

Real Madrid, quanto nervosismo: dopo Perez, Sergio Ramos litiga con Marcelo

Nonostante il turno di squalifica e l'assenza forzata nell'ultimo impegno nella Liga, Sergio Ramos è partito con la rosa del Real Madrid in direzione Valladolid, prendendo parte anche alla seduta di rifinitura con i suoi compagni di squadra. L'esultanza di Marcelo per la vittoria della squadra da lui guidata in allenamento ha però scatenato il nervosismo del numero 4 madrileno: il terzino brasiliano si è difeso sostenendo che la sua esultanza fosse la stessa messa in atto altre volte, ma la versione non è andata già a Ramos. I due sono venuti a contatto ed è stato necessario l'intervento di Solari e degli altri calciatori per separarli.

Dopo l'alterco, i due si sono chiariti. Di certo, resta il fatto che i due ko nel Clasico e l'eliminazione dalla Champions League hanno alimentato la tensione nello spogliatoio del Real Madrid, con Sergio Ramos assoluto protagonista negli ultimi giorni: nelle ore successive al ko del Bernabeu contro l'Ajax, il difensore spagnolo aveva violentemente discusso con il presidente Florentino Perez - accusato di aver completamente sbagliato la scorsa campagna estiva - e successivamente aveva invitato i compagni di squadra a restare uniti nel finale di stagione. I contrasti del prepartita con Marcelo si aggiungono all'elenco: l'aria nella Casa Blanca è ancora rarefatta.