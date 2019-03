Atteso a minuti l'esonero del tecnico argentino: al suo posto torna Zizou.

Via Santiago Solari, riecco Zinedine Zidane. Questo l'avvicendamento che sta per andare in scena sulla panchina del Real Madrid. Lo scrive Marca, secondo cui è atteso a minuti l'annuncio dell'esonero dell'argentino e successivamente quello del ritorno del francese.

Alle ore 18 si riunirà il consiglio di amministrazione a seguito del quale arriveranno le due ufficialità. Solari ha quindi guidato oggi il suo ultimo allenamento in quel di Valdebebas, all'indomani del successo dei Blancos per 4-1 sul Valladolid. Una vittoria che non è riuscita a prolungare la sua avventura sulla panchina dei campioni d'Europa in carica.

Che torna proprietà di Zidane, capace di vincere tre Champions League di fila con le Merengues. Zizou se n'era andato nove mesi fa ritenendo concluso il suo ciclo. Florentino Perez però lo ha convinto a tornare per cancellare in fretta una stagione disastrosa.

Zidane, niente Juventus: torna al Real Madrid

Non trovano fondamento quindi le notizie che si erano diffuse in mattinata secondo cui Zidane avrebbe rifiutato il Real Madrid per dare la precedenza alla Juventus. Non solo, un'indiscrezione parlava anche di un contratto fino al 2022 offerto al francese da parte dei bianconeri. Nulla di vero, Zidane ha deciso di sposare nuovamente il Real.