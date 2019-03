Dopo nove mesi il tecnico francese torna alla guida dei Blancos: contratto fino al 2022. Alle 20 la conferenza stampa al Santiago Bernabeu.

0 condivisioni

11/03/2019 18:28 | aggiornato 11/03/2019 19:01

"Credo sia arrivato il momento giusto di lasciare per me, per la squadra e per il club". Parlava così Zinedine Zidane il 31 maggio 2018, giorno in cui disse addio al Real Madrid dopo aver vinto in due anni e mezzo (era arrivato il 4 gennaio 2016 al posto dell'esonerato Rafa Benites) 1 Liga, 1 Supercoppa di Spagna, 3 Champions League di fila, 2 Supercoppa europee e 2 Mondiali per Club.

Duecentottantaquattro giorni dopo, Zidane torna ufficialmente al Real Madrid prendendo il posto di Santiago Solari (a cui il Real ha proposto di restare in altra veste). La scelta di puntare sul francese è del presidente Florentino Perez, che più di tutti ha spinto per il suo ritorno. Zizou dovrà ora centrare l'unico obiettivo stagionale rimasto: la qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente i Blancos occupano la terza posizione in Liga a quota 51 punti, a +6 sul Getafe quarto e a -5 dall'Atletico Madrid secondo. Il Barcellona capolista è addirittura a +12 sulle Merengues.

Zidane inizierà a programmare da subito la prossima stagione e il prossimo calciomercato che si preannuncia scoppiettante. Ci saranno tante uscite e altrettante entrate, necessarie per rivoluzionare una rosa ormai spremuta e appagata da un numero impressionante di successi. Il classe 1972 è considerato l'uomo ideale per far dimenticare subito questa disastrosa stagione. Ad appena 46 anni è già uno degli allenatori più vincenti della storia e ha tutta l'intenzione di continuare ad alimentare la sua fama.

Real Madrid, Zidane firma fino al 2022

Zidane firma un contratto fino al 2022, a testimonianza che con lui Florentino Perez vuole costruire un nuovo progetto a lungo termine. Nella giornata di domani dovrebbe guidare il primo allenamento per iniziare a preparare la sfida di Liga contro il Celta Vigo, in programma sabato 16 marzo alle 16.15. Ecco il comunicato ufficiale del club: