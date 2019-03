Finisce l'avventura di Solari alla guida del Real Madrid: l'allenatore argentino resterà però legato ai Blancos ricoprendo un altro ruolo. Al suo posto torna Zidane.

11/03/2019 18:13 | aggiornato 11/03/2019 19:23

Centotrentatre giorni. Tanto è durata l'avventura sulla panchina del Real Madrid di Santiago Solari, che ha ufficialmente risolto il suo contratto ed è stato sostituito da Zinedine Zidane. Il tecnico argentino, arrivato lo scorso 29 ottobre al posto dell'esonerato Julen Lopetegui, saluta all'indomani del successo per 4-1 in Liga sul Valladolid, ma soprattutto dopo una settimana in cui sono sfumati tutti gli obiettivi stagionali: Liga, Champions League e Coppa del Re.

Aveva esordito con una vittoria in Coppa del Re, battendo 4-0 il Melilla. Poi la stagione è proseguita tra risultati altalenanti. Fino a quando non sembrava che avesse trovato la quadra. Un'illusione, perché nella settimana da dentro o fuori la situazione è precipitata.

Il doppio ko nel Clasico (prima in Coppa del Re e poi in Liga) e il poker rimediato al Bernabeu contro l'Ajax hanno sancito la fine della sua esperienza alla guida della prima squadra. Oltre ai risultati negativi, Solari paga anche i pessimi rapporti con alcuni leader dello spogliatoio come Isco, Marcelo, Bale e Asensio. Giocatori fondamentali per avere successo.

Real Madrid, Solari resta con un altro ruolo?

Solari resta comunque legato al Real Madrid, ma non si sa ancora quale veste ricoprirà. Questo quanto si legge nel comunicato.