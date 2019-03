Il francese torna dopo 9 mesi sulla panchina delle merengues con l'obiettivo di ripetere le imprese del passato: "Quando il presidente mi ha chiamato non potevo dire di no."

0 condivisioni

di Simone Cola - 11/03/2019 20:55 | aggiornato 11/03/2019 21:02

Sono passati 284 giorni dal tumultuoso addio di Zinedine Zidane al Real Madrid: dopo aver guidato nella sua prima esperienza come allenatore le merengues a traguardi che nessuno avrebbe pronosticato nel momento in cui fu ingaggiato - 3 Champions League consecutive, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe UEFA, una Liga e una Supercoppa di Spagna - il francese aveva lasciato per le divergenze con il presidente Florentino Perez, che era convinto che la squadra avrebbe potuto continuare a vincere anche senza di lui.

La storia, ormai è noto, ha dato torto al numero uno del Real Madrid: il club capace di dominare l'Europa e il mondo si è sciolto come neve al sole, passando dall'ex ct della Spagna Lopetegui a Santiago Solari, l'uomo che aveva sognato di emulare proprio Zidane, senza mai riuscire a trovare in 9 mesi un gioco convincente e soprattutto i risultati: fuori da Liga, Champions League e Coppa del Re le merengues proveranno adesso a ripartire dall'uomo che le ha rese grandi, chiamato per chiudere al meglio una stagione disastrosa e soprattutto a lanciare quella rifondazione che avrebbe voluto la scorsa estate.

Dopo essere stato indicato da molti come prossimo allenatore della Juventus, infatti, Zinedine Zidane ha accettato di tornare alla corte di Florentino Perez e di quel Real Madrid che con lui è stato grandissimo e con lui conta di tornare a esserlo. Servirà molto lavoro, ma il tecnico francese è convinto della bontà del progetto e fiducioso sul futuro: ecco le sue parole immediatamente dopo un ritorno che ha stupito il mondo.

Real Madrid, Zidane è tornato: "Sono felice di tornare a casa"

A prendere la parola per primo è Florentino Perez, che per prima cosa ci tiene a ricordare cos'è il Real Madrid, un club il cui mito non sarà certo scalfito da una stagione storta.

Abbiamo vissuto uno dei periodi più brillanti dei nostri 117 anni di storia, siamo campioni d'Europa da più di 1000 giorni. Abbiamo attraversato un periodo difficile e complicato, sappiamo con quanto dolore sia stato vissuto dai tifosi, ma questi giocatori hanno regalato al club successi indimenticabili: 4 Champions League in 5 anni per me sono un orgoglio, apparterranno alla storia del club per sempre.

💬 Zidane: "Estoy muy contento de volver a trabajar con este gran club y con esta plantilla".#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/yLwH48uNyZ — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 11, 2019

Quindi il presidente ringrazia Santiago Solari, esonerato nella giornata di oggi per lasciare il posto proprio a Zidane ma che potrà restare nel club, anche se ancora non è chiaro se l'argentino accetterà.

Voglio ringraziare e riconoscere il lavoro di Solari, ha dimostrato la sua professionalità e il suo amore per questo club fino all'ultimo, ha provato tutto fino alla fine, il suo impegno è stato indiscutibile. Se lo desidererà potrà restare comunque nel nostro club.

Arriva infine l'atteso bentornato a Zinedine Zidane.

Oggi siamo qui per accogliere il nostro amatissimo Zinedine Zidane, che si prende la responsabilità di allenare la squadra in un momento particolarmente difficile e lo fa perché ama il Real Madrid, il nostro stemma. Quando cinque giorni fa gli ho chiesto di tornare a casa ha dimostrato la sua fedeltà, e il suo ritorno esalta tutti. Con lui abbiamo vinto 9 titoli, che hanno segnato il dominio del Real, e non dimenticherò mai come presidente il giorno in cui l'ho ingaggiato, facendolo entrare nella nostra storia. Per noi, oggi, il miglior allenatore del mondo torna a Madrid.

Ed eccolo Zizou, l'uomo delle 3 Champions consecutive, il tecnico che se ne era andato ma che adesso torna per salvare la squadra che ama e che senza di lui si è smarrita.

So che è un giorno speciale per tutti e sono molto felice, questa è la cosa più importante. Come ha detto il presidente sono felice di tornare a casa, sono felice, voglio lavorare e riportare questo club dove merita di stare. Penso che il club o la squadra avessero bisogno di un cambiamento, ci ho pensato e in quel momento ho cambiato per il bene di tutti. So che è una grande responsabilità, tutte le persone che sono qui amano il club. Io sono uno di loro, amo il calcio e ho giocato con questa maglia, ho vinto molto, ma io sono soltanto uno in questo grande club. Si può vincere e si può perdere, è la vita, ma io metterò tutto quello che ho per far tornare la squadra su buoni livelli.

💬 Zidane: "Mi ambición y la ilusión que tengo por volver a entrenar, nadie me las va a quitar".#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/ZQcb12hYLn — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 11, 2019

Vicino alla Juventus, ai ferri corti con Florentino Perez dopo la separazione della scorsa estate. Se ne sono dette tante sul passato e sul futuro di Zidane, ma evidentemente la maggior parte erano soltanto voci e il Real Madrid è sempre rimasto la sua prima opzione.

In questo periodo ho avuto altre proposte, ma non volevo andare in altre squadre. Me ne sono andato perché dopo due anni e mezzo e aver vinto tutto quello che c'era da vincere credevo fosse la decisione giusta. Quello che posso dire è che quando il presidente mi ha chiamato non potevo dire di no. Questa stagione l'ho vissuta finora dall'esterno, ma era come se fossi lì, vedevo i miei giocatori e non ero contento di come andavano le cose. Per adesso pensiamo alle 11 partite che restano, poi vedremo cosa fare per i prossimi anni. Un ritorno di Cristiano Ronaldo? Qui ha scritto la storia, questo nessuno lo cambierà, ma adesso non è il momento di parlare di queste cose.

Il Real Madrid è il miglior club al mondo, lo sappiamo tutti, sono contento di essere qui e penso soltanto alla partita di sabato. Se pensassi di poter rovinare il ricordo degli anni passati non sarei qui, mi sono riposato e poi il mio cuore mi ha costretto a tornare è arrivata la chiamata del Real Madrid. Sentivo che era il momento giusto. Non dovevo sdebitarmi con il club, non avevo niente da farmi perdonare, quando me ne andai era la cosa migliore per tutti, la squadra aveva bisogno di un cambiamento, ma adesso la situazione è cambiata, sono passati 9 mesi.

La ricetta per tornare grandi? Per Zidane ricordare i successi passati è importante, ma allo stesso tempo sarà fondamentale non vivere soltanto di ricordi ma iniziare quello che sarà un vero e proprio nuovo capitolo tanto per lui quanto per il Real Madrid.