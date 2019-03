Napoli, Insigne si sfoga: "Vengo criticato sempre e solo io"

Autore del gol che ha permesso agli uomini di Ancelotti di evitare la sconfitta contro il Sassuolo il capitano azzurro ritiene ingiusti i giudizi ricevuti nelle ultime settimane.

11/03/2019

La Juventus, già lontanissima, allunga ancora mentre Milan e Inter si avvicinano: il Napoli che frena in casa del Sassuolo mantiene il secondo posto in classifica in Serie A ma chiaramente non può essere contento di un pareggio che a lungo ha rischiato addirittura di essere una sconfitta contro la squadra di De Zerbi, raggiunta soltanto nel finale quando su un errore di Magnanelli il capitano Lorenzo Insigne è riuscito a trovare il gol dell'1-1 beffando Pegolo.

Un gol per evitare una sconfitta che avrebbe potuto avere effetti importanti sul resto del campionato del Napoli e che cancella almeno in parte l'errore dal dischetto dello stesso Insigne contro la Juventus, un pallone calciato sul palo in cui si sono infrante le speranze dei partenopei di riaprire un campionato che onestamente non è mai sembrato in discussione e che eppure ha fatto piovere addosso al capitano azzurro, diventato tale dopo l'addio di Marek Hamsik, una pioggia di critiche.

27 anni, da 7 punto fermo del Napoli che è allo stesso tempo la squadra del suo cuore, Lorenzo Insigne sa bene come funziona il mondo del calcio e quello del tifo partenopeo. Eppure i tanti giudizi negativi ricevuti nelle ultime settimane, passate alla ricerca di un gol che non voleva saperne di arrivare, lo hanno talmente colpito da non riuscire a trattenere uno sfogo alla fine della sfida contro il Sassuolo, quando ai microfoni di Sky Sport lamenta quello che a suo avviso è un trattamento speciale riservato soltanto a lui.

Napoli, la rabbia di Insigne: "Sono l'unico che viene preso di mira"

Così, quando gli viene domandato se gli abbia fatto male qualche critica, il capitano del Napoli non esita a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Vengo sempre criticato. Non voglio fare polemica però sono l'unico che viene preso di mira, quando non segno, quando non faccio una prestazione ad alti livelli...e questa cosa mi fa un po' male. Però cerco di andare avanti, di lavorare duramente in settimana per crescere e tornare, spero, ad alti livelli.

La delusione per il pareggio c'è ed è evidente anche nel giocatore, così come quella per il duello perso con una Juventus che anche in questa stagione in Serie A si è dimostrata imprendibile. Tuttavia il Napoli non deve guardare gli altri e fare la sua corsa, che da qui a fine stagione comprende anche l'Europa League.