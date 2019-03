L'esterno brasiliano si è fatto male durante l'allenamento di rifinitura e sarà quindi costretto a saltare il match di ritorno contro l'Atletico Madrid.

11/03/2019 21:14 | aggiornato 11/03/2019 21:22

Non c'è Douglas Costa nella lista dei 19 covocati diramata dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per il match contro l'Atletico Madrid. Il motivo lo ha svelato lo stesso allenatore alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League in programma all'Allianz Stadium.

La squadra sta bene, eccezion fatta per Douglas Costa che si è fatto male nuovamente in allenamento e non ci sarà. Vuol dire che era destino non dovesse affrontare l'Atletico

Sì, perché anche all'andata, terminata 2-0 per i Colchoneros (reti di Gimenez e Godin), il brasiliano era indisponibile per un problema alla coscia. Ora un nuovo infortunio che lo costringe a rientrare ai box.

La stagione dell'ex Bayern continua quindi a essere maledetta, tra squalifiche (lo sputo a Di Francesco gli costò tre giornate di squalifica in campionato) e infortuni che gli impediscono di trovare continuità. La speranza del giocatore è che la Juve passi il turno per potersi giocare la fase clou della Champions League.