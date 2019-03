Avverto eccessivo pessimismo. Ajax e Manchester United hanno dimostrato che rimontare si può. In Italia rispettiamo troppo lo 0-2 perché veniamo da vecchie mentalità, tempi in cui un solo gol decideva sempre la partita. Ormai i tempi sono cambiati, si segna tanto. Servirà una grande partita e una grande Juve, ma non sarebbe un evento anomalo se i bianconeri passassero il turno

Ci tengo a chiedere scusa alla Juve e alla sua gente per una battuta fatta una settimana fa in TV. Ero convinto fosse ironia, è diventata una sciocchezza. Stavolta hanno avuto ragione i social

"A me non frega nulla di Cristiano Ronaldo e della Juventus . Juve me**a!". Queste le parole pronunciate dal giornalista Mario Sconcerti durante una trasmissione in onda su Canale 21, condotta da Ivan Zazzaroni. Parole che ovviamente avevano alzato un polverone.

