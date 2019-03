L'allenatore, vincitore dell'ultima Champions League bianconera nel 1996, spinge la squadra di Allegri: "Juve brava a gestire certi momenti. E guai a criticare il tecnico...".

di Francesco Maria Bizzarri - 11/03/2019 12:47 | aggiornato 11/03/2019 12:52

Ci siamo, arriva la partita più importante della stagione della Juventus. Davanti c’è l’Atletico Madrid, davanti c’è una rimonta da compiere che vale l’accesso ai quarti di Champions League. Marcello Lippi ha vinto l’ultima Coppa Campioni dei bianconeri nel 1996. Sono passati tanti anni, ora è tempo di tornare a trionfare anche in Europa.

“Non è finita”, lui lo sa bene. In un’intervista a La Repubblica, parla della sfida dello Stadium. Soprattutto non mette in discussione il tecnico Massimiliano Allegri, ultimamente criticato. E avvisa i Colchoneros, forti e convinti dopo il 2-0 dell’andata.

L’ex ct dell’Italia Campione del Mondo nel 2006, svela anche la ricetta per provare a perforare la difesa avversaria: “Serve calma e pazienza, i gol arriveranno”. L’ambiente sarà infuocato, aiuterà la Juventus di Cristiano Ronaldo e compagni. La sfida è lanciata.

Getty Images Juventus, Lippi in panchina nella stagione 1995-1996

Rimonta. Una sola parola. Anzi, remuntada, per dirla alla spagnola, visto che davanti ci sarà l’Atletico Madrid forte del 2-0 maturato al Wanda Metropolitano. La Juventus domani sera si gioca la stagione. Lo Scudetto è cosa fatta, la Champions League è una situazione da dentro o fuori. L’ex tecnico Marcello Lippi dice la sua sulla partita:

La Juventus non è mai morta. Chi pensa sia spacciata, non la conosce. È una squadra immortale, soprattutto quando è ferita. Aspettiamo a fare i processi, vediamo prima come va. La Juve ha sette vite, anzi settanta. La squadra è piena di veterani, tutti sanno come gestire i momenti di sofferenza.

Dal fischio d’inizio partirà l’assalto. Ma cosa bisogna fare per ribaltare una situazione molto difficile? Lippi risponde:

Non bisogna uscire dalla partita, serve essere pazienti e fare attenzione. I gol arriveranno. Allegri che fa giocare male la Juventus? Non scherziamo. Vincere è un ottimo modo di giocare, tutto il resto sono solo chiacchiere. Discutere Allegri dopo quasi cinque scudetti in cinque anni e due finali di Champions League è da manicomio.

Getty Images Juventus, l'ex tecnico Lippi crede alla rimonta sull'Atletico Madrid

Ultima parte dell’intervista tutta per Buffon, anche quest’anno senza possibilità di vincere la Coppa: