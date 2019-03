Torna a parlare la moglie-agente del centravanti argentino.

0 condivisioni

11/03/2019 09:56 | aggiornato 11/03/2019 10:00

L'Inter e Mauro Icardi sono ancora lontani. Nella giornata di ieri l'attaccante argentino non si è nemmeno presentato a San Siro per il match contro la SPAL, un segnale tutt'altro che distensivo in vista del finale di stagione. La moglie-agente Wanda Nara però assicura di essere a lavoro per trovare la pace. Ai microfoni di Tiki Taka ha dichiarato:

Io tifo Inter e da tifosa sono arrabbiata per tutto quello che i giornali scrivono. Posso capire la rabbia dei tifosi, ma il giorno che Mauro spiegherà questa situazione, cambieranno molte cose. Ho scelto un avvocato interista come Nicoletti, una persona con cui poter fare la pace con la società. Non ho chiesto alcuna riabilitazione di Mauro. Io spero che si risolva questa situazione mediatica

Wanda Nara ha proseguito:

Non vorrei dire qualcosa che possa essere mal interpretato. Dico solo che il mondo interista è atteso da una settimana importante. Quella appena trascorsa è stata positiva perché abbiamo parlato e siamo arrivati a qualcosa di importante. Io voglio fare solo il bene di Mauro. Lui vuole restare all'Inter

Inter, Wanda Nara: "L'infortunio di Icardi è vero"

Sull'infortunio al ginocchio:

Chi dice che è inventato mente. Il problema è vero. Mauro ha deciso di curarsi in questo momento perché ritiene sia il momento giusto e non si sente importante come prima. Si sta curando 24 ore su 24. Non capisco però come possa fare il bene della società degradare il giocatore più costoso

Sull'assenza allo stadio: