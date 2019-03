Ha anche aggiunto che l'argentino non si sente più importante ma che il suo desiderio è quello di restare. Insomma, da una parte continuano a condurre la trattativa su social e TV, dall'altra cercano di mantenere l'operazione riservata per quanto possibile.

Il riferimento è alle parole pronunciate dalla moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, nella trasmissione in onda su Canale 5. Wanda ha detto che l'infortunio del marito al ginocchio è reale e che è a lavoro per trovare la pace col club nerazzurro.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK