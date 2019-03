Karolayne Alexandre si confessa: "Non mi risponde al telefono da quattro mesi, mi manca".

11/03/2019 01:12 | aggiornato 11/03/2019 13:16

"Mio padre non vuole vedermi da tre anni". Queste le parole di Karolayne Alexandre Da Rosa, figlia dell'ex Roma e Juventus, intervistata su Canale 5. Karolayne Alexandre, classe 1997, si è confessata per la prima volta e ha spiegato il tormentato rapporto che ha col padre:

Sono stata male quando mia madre e mio padre si sono separati, avevo 11 anni e iniziai a sfogarmi sul cibo arrivando a portare una taglia 42. Oggi sono tre anni che non vedo mio padre, all'improvviso non è più venuto in Italia a trovarmi

Poi si racconta:

Faccio sport come mio padre, gioco a tennis e faccio tornei a livelli internazionali. Lui però non mi ha mai sostenuta, motivo per cui un giorno mi ha offerto un lavoro come segretaria del presidente della FIFA. Ho rifiutato perché il mio desiderio è continuare a giocare. Da quel momento non ho più saputo niente di lui

Karolayne ha realizzato anche un cortometraggio per far conoscere al mondo la sua infanzia sofferta. Un filmato che è arrivato anche agli occhi di Emerson:

Lo ha visto e mi ha scritto chiedendomi di vederci. Mi ha detto di andare lui, ma poi ho provato a richiamarlo e non mi ha più risposto. Ora vive a Miami con la sua nuova moglie e le sue figlie, ma sono quattro mesi che non mi risponde e non ne capisco il motivo

Infine un appello: