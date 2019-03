Dopo 27 giornate la Juve è ormai avviata verso l'ottavo scudetto: i bianconeri sono a +18 sul Napoli. È grande lotta per la zona Champions. Milan, Inter e Roma in 4 punti.

di MarcoValerio Bava - 11/03/2019 22:50 | aggiornato 11/03/2019 23:02

La Serie A arriva alla sua giornata numero 27 e il distacco in vetta cresce ancora. Complice la roboante vittoria della Juventus sull'Udinese nell'anticipo del venerdì. Un 4-1 con ben impressa la firma del millennial Kean. Autore di una doppietta. Le altre firme di Emre Can (rigore) e Matuidi. Per l'onore friulano la rete finale di Lasagna. La Juventus vince, il Napoli pareggia ed ecco che ora il solco tra prima e seconda è di 18 punti.

La squadra di Ancelotti, con la testa ormai tutta all'Europa League, non va oltre l'1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al vantaggio di Berardi, risponde Insigne che non segnava in Serie A da oltre un mese. Un pareggio che cambia poco nel campionato del Napoli che, però, nelle ultime cinque giornate ha collezionato solo sei punti.

Al terzo posto si consolida il Milan che batte di misura il Chievo fanalino di coda. Sblocca la partita una magia su punizione di Lucas Biglia che non giocava dal 1' in campionato dal 28 ottobre scorso. Il pareggio di Hetemaj ridà vita alla squadra di Di Carlo che, però, viene punita dal solito Piatek. Domenica prossima sarà derby della Madonnina e a un punto dal Milan c'è l'Inter che soffre contro una Spal organizzata, ma alla fine vince 2-0 con le reti di Politano e Gagliardini.

Getty Images

Classifica Serie A, è bagarre Champions: tre squadre in in 4 punti

La lotta per la zona Champions si fa sempre più serrata. Il Milan è terzo con 51 punti, segue l'Inter staccata di una sola lunghezza. La Roma è quinta dopo aver battutto l'Empoli nel monday night di Serie A. I giallorossi, alla prima del Ranieri-bis, partono subito forte e vanno in vantaggio con un gol splendido di El Shaarawy. Ma non passano 180'' e Juan Jesus devia nella propria porta una torre di Veseli. L'Empoli è veloce in ripartenza, Krunic va vicino al gol del vantaggio, ma le fragilità difensive su palla inattiva dei toscani si manifestano al 33' quando da una punizione battuta da Florenzi nasce il gol del 2-1 di Schick. Quello della vittoria.

La Roma con questo successo, il tredicesimo in campionato, sale a quota 47 staccando il treno formato da Atalanta, Torino e Lazio. Nerazzurri e granata, dopo aver battuto rispettivamente Sampdoria e Frosinone in trasferta, si attestano a 44 punti. Mentre i biancocelesti di Inzaghi, complice il pareggio di Firenze, sono fermi a 42. La Lazio però ha dalla sua una gara in meno che recupererà il prossimo 10 aprile, all'Olimpico, contro l'Udinese.

Più indietro Sampdoria e Fiorentina. I blucerchiati dopo due vittorie contro Cagliari e Spal hanno dovuto piegarsi all'Atalanta, mentre la Fiorentina ringrazia Muriel e strappa un punto contro la Lazio che sciupa tantissimo nel primo tempo e si fa poi raggiungere dai padroni di casa. La vittoria del Parma sul Genoa sa tanto di mattone decisivo nel castello salvezza della squadra di D'Aversa ora con un rassicurante +12 sul terzultimo posto.

I risultati della 27a giornata

Juventus-Udinese 4-1

Parma-Genoa 1-0

Chievo-Milan 1-2

Bologna-Cagliari 2-0

Frosinone-Torino 1-2

Inter-Spal 2-0

Sampdoria-Atalanta 1-2

Sassuolo-Napoli 1-1

Fiorentina-Lazio 1-1

Roma-Empoli 2-1

📊9⃣ gol in questo campionato per Stephan El Shaarawy: non ne realizzava così tanti in una singola stagione di Serie A dal 2012-13 (16 con il Milan).#ASRoma pic.twitter.com/FDPUFG1tl0 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2019

La classifica di Serie A dopo 27 giornate

La classifica sorride ampiamente alla Juventus ormai spedita verso l'ottavo scudetto consecutivo. Per l'Europa è sfida aperta, ma anche in zona salvezza c'è spazio per tutti. Il Bologna, battendo il Cagliari nel lunch-match, ha ritrovato serenità e ridotto le distanze dall'Empoli quartultimo. Ora tra la squadra di Mihajlovic e quella di Iachini c'è solo un punto.

Le quattro sconfitte nelle ultime cinque hanno fatto piombare la Spal in piena lotta salvezza. Antenucci e compagni sono fermi a quota 23, solo a +2 dal Bologna terzultimo. E nel prossimo turno al Paolo Mazza arriva la Roma. Non un impegno facile. Ansia anche per l'Udinese che ha sì una partita in meno, ma con 25 punti ha bisogno di vittorie per allontanare gli spettri della zona retrocessione. Un po' più tranquille Cagliari e Genoa con 27 e 30 punti.

Juventus 75 Napoli 57 Milan 51 Inter 50 Roma 47 Atalanta 44 Torino 44 Lazio 42* Sampdoria 39 Fiorentina 37 Parma 33 Sassuolo 32 Genoa 30 Cagliari 27 Udinese 25* Spal 23 Empoli 22 Bologna 21 Frosinone 17 Chievo 10**