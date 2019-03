Champions League, Simeone: "Contro la Juve serve il miglior Atletico"

Il tecnico dei Colchoneros recupera Godin ed è pronto a dare battaglia allo Stadium: "Loro sono fortissimi, dovremo avere tranquillità e umiltà."

11/03/2019

Costruita per conquistare la Champions League, il trofeo sfiorato due volte nel passato recente e per il quale è stato messo a colpo il "trasferimento del secolo", la Juventus rischia di salutare la competizione anzitempo per merito di un Atletico Madrid stoico e grintoso, a immagine e somiglianza del suo tecnico Diego Pablo Simeone.

La vittoria per 2-0 dell'andata, maturata tra le mura amiche di quel Wanda Metropolitano che ospiterà anche la finale del torneo calcistico più importante d'Europa, ha infatti messo una grossa ipoteca sul passaggio del turno dei Colchoneros, che tuttavia dovranno uscire indenni dallo Stadium dove, c'è da scommetterci, i bianconeri daranno il 101% per non archiviare quello che è dichiaratamente l'obiettivo principale della stagione.

Diego Simeone ne è consapevole, così com'è consapevole che in una competizione come la Champions League, contro una squadra come la Juventus e un giocatore come Cristiano Ronaldo, nessun risultato è scontato e serve attenzione massima per quello che è a tutti gli effetti il secondo tempo di una gara in due atti lunga 180 minuti: ci sarà da soffrire, questo è chiaro, ma il suo Atletico Madrid è duro, forte, abituato a farlo. E nella conferenza stampa che precede la gara che potrebbe decidere le stagioni di entrambe le squadre ribadisce che la sua squadra è pronta alla battaglia.

Autore del 2-0 dell'andata, smaltito un infortunio Diego Godin dovrebbe essere regolarmente al suo posto contro la Juventus.

Champions League, Simeone: "Due squadre fortissime, ma ne passerà soltanto una"

Squalificati Diego Costa e Thomas, infortunato Filipe Luis, Simeone recupera Juanfran e in extremis anche Godin, uomini che potrebbero rivelarsi determinanti per disinnescare Cristiano Ronaldo. Il tecnico però è consapevole che i Colchoneros non dovranno guardarsi soltanto dal portoghese.

La Juventus è una squadra fortissima, con giocatori molto esperti e attaccanti di grande livello. Dovremo fare molta attenzione e cercare di approfittare dello spazio che avremo a disposizione, che ce ne sarà meno rispetto all'andata. Loro sono forti in tutti i reparti. Lo siamo anche noi, ma solo una passerà il turno.

Il Cholo si sofferma anche sugli assenti, su chi scenderà in campo e su cosa servirà per uscire indenni dallo Stadium e passare il turno.

Servirà il migliore Atletico Madrid, dovrò decidere chi far giocare per avere la miglior formazione possibile. Mi mancheranno i giocatori che non avrò a disposizione, ma Godin sta bene, si è allenato e domani dovrebbe scendere in campo. Morata? Dovremo giocare per metterlo in condizione di rendere al meglio. Serviranno tranquillità e umità.

Prima del Cholo ha parlato Koke, che come il tecnico professa umiltà ma allo stesso tempo sostiene di avere una grandissima fiducia nei compagni.