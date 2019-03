I Colchoneros sono consapevoli che dovranno affrontare un'atmosfera infuocata alla Stadium contro i bianconeri per i quali sarebbe un fallimento uscire agli ottavi.

di Alberto Casella

In Spagna i media lo ripetono da giorni: il match del ritorno degli ottavi di Champions League sarà una battaglia e parlano di atmosfera infuocata che attende l'Atletico Madrid allo Stadium, la casa della Juventus.

Di sicuro i bianconeri daranno l'anima per ribaltare il 2-0 dell'andata, e soprattutto quell'opaca prestazione, e l'aiuto del pubblico sarà fondamentale, ma l'impressione è che a Madrid ci giochino un po'. Soprattutto quando arrivano a dire che la designazione dell'arbitro non invita all'ottimismo.

Ora, se è vero che all'Atletico Madrid il nome di Bjorn Kuipers evoca la sconfitta nella finale di Champions League 2014 contro il Real Madrid, va anche detto che quella è stata l'unica battuta d'arresto - contro due vittorie - patita dai Colchoneros col fischietto olandese. Del quale, per contro alla Juventus ancora ricordano di essere rimasti in 9 in un 4-1 subito sul campo del Fulham e con il primo successo bianconero arrivato solo alla sesta partita diretta da Kuipers: la semifinale di Champions League 2016-17 contro il Monaco.

Getty Images Champions League, una fase del match di andata con l'Atletico Madrid in attacco

Champions League, Juventus: Atletico Madrid pronto a combattere

Detto questo, poi, è chiaro che le condizioni ambientali che l'Atletico Madrid troverà allo Stadium non saranno proprio tutte da galateo. Del resto si tratta di un dentro o fuori da brividi: gli spagnoli, messo fieno in cascina, puntano a giocarsi la finale di Champions League al Wanda Metropolitano, il loro stadio - dove quanto meno sono certi di non dover ospitare i rivali cittadini del Real - fiore all'occhiello del club, mentre per i bianconeri, che tanto hanno investito con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, uscire agli ottavi sarebbe praticamente un fallimento.

Getty Images Oblak, Godin e Griezmann, la spina dorsale dell'Atletico Madrid

Quelli dell'Atletico, forti di un portiere come Jan Oblak che non prende gol da 467 minuti, sanno che i primi minuti saranno fondamentali - "Sarà un inferno", trapela dal club - ma anche passata la prima sfuriata occorrerà non abbassare la guardia perché la Juventus ha uomini in grado di far male sempre e a chiunque. Preoccupano l'assenza di un terzino sinistro di ruolo, Juanfran sarà il "delegato", e la tenuta di Arias sul lato dove presumibilmente si getteranno i bianconeri. Ma è Saul a tranquillizzare l'ambiente:

Tutto l'Atletico è in forma e vive un buon momento, la strada è quella giusta e non vediamo l'ora di vivere una sfida così speciale.

Nella battaglia, dialettica per ora, già cominciata è Cristiano Ronaldo a controbattere allo spagnolo:

L'Atletico è una squadra forte, lo sanno tutti: difende bene, non prende rischi e gioca in contropiede, ma noi siamo pronti, vogliamo fare di tutto per vincere. Saranno i dettagli a fare la differenza, ma noi vogliamo andare ai quarti.