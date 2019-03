La Juve ha bisogno di una notte magica per ribaltare l'Atletico e accedere ai quarti di finale, ma Allegri frena: "Non è la partita dell'anno".

di MarcoValerio Bava - 11/03/2019 20:08 | aggiornato 11/03/2019 20:15

È una prova senza appello. Dentro o fuori. La Juventus si gioca tutto contro l'Atletico per non dire addio al sogno Champions League già a inizio marzo, già agli ottavi di finale. Il 2-0 maturato all'andata, al Wanda Metropolitano, è un fardello pesante. Una vetta che si presenta altissima di fronte ai bianconeri, piena di insidie, una vetta per cui servirà una scalata paziente e senza errori.

Non si può sbagliare, quella notte madrilena -forse la più negativa finora nella gestione Allegri- ha messo la Juve nelle condizioni di non poter commettere nemmeno la minima sbavatura. Pena l'addio a un obiettivo che mai come quest'anno sembrava alla portata.

E veder sfumare ancora la Champions League alimenterebbe ancora l'ossessione per un trofeo che manca da 23 anni. Oltre che le voci sul futuro di un allenatore che già in queste settimane è sembrato un po' più lontano da Torino in vista della prossima stagione. Allegri però non vuol sentire storie. Tutto è ancora in gioco, quindi giocabile e ribaltabile, la Juventus ha le armi per far male all'Atletico partendo però da un atteggiamento diverso rispetto a quello mostrato tre settimane fa.

Champions League, Allegri: "Non è la partita dell'anno"

Simeone ha dichiarato che questa partita l'Atletico la prepara da tre mesi e non da tre settimane. Un modo per il Cholo per caricare ancor di più la vigilia e spronare i suoi a non subire l'onda d'urto della Juventus. Allegri, invece, non vuol sentire parlare di partita dell'anno o di spartiacque. Importante sì, ma il tecnico bianconero prova a smorzare un po' i toni:

Non la definisco la partita dell'anno. La definisco un ottavo di Champions. Se dovessimo passare, mica avremmo il trofeo, ci sarebbero ancora due turni prima della finale. Ribaltare il risultato sarebbe straordinario, un'impresa, ma pensiamo solo a domani. Poi da domani sera vedremo se concentrarci ancora sulla Champions o meno.

Ripercorrere le tappe della partita di andata, capire cosa non è andato, sviscerare gli errori per non ripeterli e poi mettere in campo le armi per far male a un avversario che ha nel difendersi con le unghie la sua qualità migliore:

All'andata avevamo fatto un buon primo tempo, dopo la traversa abbiamo pensato che si fosse scampato il pericolo e ci siamo rilassati e infatti da quel momento le palle inattive loro le hanno dominate e invece prima non l'avevano mai presa. Servirà intensità, ma anche cattiveria e non dovrà mancare lucidità. E poi serve l'aiuto della gente, ma sono sicuro che i tifosi ci daranno una mano.

L'Atletico non prende gol da cinque partite in Champions. È un avversario temibile, perché si difende con forza e compattezza e poi riparte con giocatori di qualità. Allegri però prova a sfidare la sorte:

Per me che non prendano gol da cinque partite è un buon segnale, io sono fiducioso e lo è la squadra. Dobbiamo essere spensierati. Loro sono molto forti, si sono affermati come una delle migliori realtà al mondo, hanno fatto due finali di Champions: una persa ai rigori e una all'ultimo minuto dei regolamentari. Noi dovremo essere all'altezza e lo saremo sicuramente.

Sul futuro, dopo l'annuncio di Zidane come nuovo tecnico del Real, Allegri preferisce non parlare:

Non saprei cosa dire, perché ormai questa domanda mi viene fatta sempre. E io rispondo sempre le stesse cose. Non credo che questo sia il momento di pensare al mio futuro.

Le possibili mosse di Allegri: "Spinazzola titolare? Perché no..."

Chi non potrà dare il massimo di sé è sicuramente Douglas Costa che si è fermato di nuovo nell'allenamento di rifinitura. Allegri non scopre le carte e se tre settimane fa aveva annunciato Dybala in formazione. Stavolta non fa lo stesso:

Devo valutare e scegliere, oggi si è fermato Douglas Costa e cambi in panchina con quelle caratteristiche precise ne ho pochi. Quindi domattina, dopo che avremo preparato le palle inattive, che saranno molto importanti, deciderò. Pjanic si è sbloccato a Napoli, speriamo che possa replicare.

L'ipotesi difesa a tre però è molto calda. Può essere la mossa per spiazzare l'avversario e per buttare dentro giocatori fino a questo momento poco impiegati. Vedi Spinazzola che potrebbe essere la sorpresa di Allegri. Come Caceres.

Non sono "Allegrate". Caceres è un giocatori di assoluto valore e affidabile, nel tempo solo gli infortuni lo hanno frenato. Leonardo potrebbe darci quell'incoscienza che serve in certe occasioni. Vediamo. Anche all'andata abbiamo giocato a tre in alcuni momenti, l'importante è l'interpretazione in campo.

Chiellini,

Juventus, Chiellini: "Pressione normale, abbiamo entusiasmo"

Paura del fallimento? No, anzi. Entusiasmo e voglia di realizzare un'impresa che sarebbe storica. Questo il messaggio che Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, manda all'ambiente e ai compagni. Nessuna resa anticipata, ma il sogno di continuare il cammino in Champions League:

La paura del fallimento non ci scalfisce, noi abbiamo entusiasmo e voglia di passare per poi andare il più avanti possibile. Se giochi nella Juve la pressione è normale, non fa né caldo e né freddo. Domani sarà bello, ci sarà un bel clima per vivere una notte entusiasmante.

Quali sono gli ingredienti per uscire dallo Stadium con la qualificazione? Voglia di vincere, non avere timore di osare e prendersi anche qualche rischio pur di arrivare all'obiettivo. Un obiettivo che ha accompagnato la Juve in queste settimane di avvicinamento alla partita delle partite:

Io penso che in queste tre settimane ognuno di noi abbia pensato alla partita di domani. Abbiamo fatto il nostro dovere in campionato, domani dovremo osare, dovremo avere voglia di fare e volere la vittoria più di loro. Sono questi gli ingredienti giusti, con tutto il rispetto per una squadra forte come l'Atletico. Sappiamo che non sarà facile, ma nulla è impossibile e passare sarebbe uno slancio per il futuro della stagione

Domani per Chiellini sarà la sfida numero 500 con la maglia bianconera. Un traguardo super per lui che ormai ha davanti pochissimi leggendari interpreti della storia juventina: