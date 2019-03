Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo quanto successo durante il match contro la Sampdoria.

11/03/2019 15:24 | aggiornato 11/03/2019 17:32

Caso chiuso. L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini fa dietrofront e chiede scusa per quanto successo durante il match contro la Sampdoria. Per chi non fosse aggiornato, il tecnico dei bergamaschi è stato espuslo per proteste e nel tunnel che porta agli spogliatoi ha spinto Massimo Ienca, segretario generale dei blucerchiati, facendolo cadere.

Non sono orgoglioso dell'esempio dato ai giocatori - ha dichiarato Gasperini ai microfoni del sito ufficiale dell'Atalanta - alla società e a tutti i tifosi. Sono davvero molto dispiaciuto per quanto successo e per tutte le polemiche che ne sono derivate e che hanno fatto passare in secondo piano l'importante risultato sportivo raggiunto dopo una partita coinvolgente e disputata ad alti livelli da entrambe le squadre

Parole, queste, che arrivano dopo quelle del presidente della Samp, Massimo Ferrero: