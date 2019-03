Dalla Quicken Loans Arena di Cleveland, in Ohio, l'ultimo pay-per-view della World Wrestling Entertainment prima dell'appuntamento con WrestleMania 35.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 10/03/2019 21:33 | aggiornato 11/03/2019 09:45

Nella Quicken Loans Arena di Cleveland, in Ohio, è il momento di Fastlane, l'ultimo pay-per-view della World Wrestling Entertainment prima dell'appuntamento con WrestleMania 35. Ve lo racconteremo come sempre in diretta scritta qui su FOXSports.it, con WWE News, Highlights e foto che aggiorneremo nel corso di questa nottata all'insegna del grande wrestling.

Arrivato alla sua quinta edizione, Fastlane è ormai diventato il PPV della "corsia di sorpasso", cioè quello che mette a disposizione l'ultima opportunità per procurarsi un posto nell'appuntamento dell'anno della WWE, WrestleMania.

Ne sa qualcosa Becky Lynch, che nel suo match contro Charlotte Flair si giocherà proprio l'accesso al main event dello Showcase of the Immortals, con la stessa Queen e la campionessa di Raw, Ronda Rousey. Il suo nome, infatti, sarà aggiunto alla card di Wrestlemania 35 solo in caso di successo contro la figlia del Nature Boy a Fastlane 2019.

WWE News, a Fastlane 2019 il ritorno del The Shield

WWE News, Fastlane 2019: highlights e diretta scritta

Ma Fastlane 2019 di certo non si può ridurre solamente a questo incontro femminile. Nel corso di questa nottata WWE assisteremo infatti a cinque match con in palio un titolo: la WWE Championship di Daniel Bryan (contro Kevin Owens), la cintura femminile di SmackDown di Asuka (contro Mandy Rose), quelle di coppia di entrambi i main roster e pure le neonate cinture dedicate ai tag team femminili, attualmente detenute da Bayley e Sasha Banks.

E ovviamente ci sarà l'attesissimo ritorno del The Shield. Roman Reigns, rientrato all'attività dopo la pausa forzata per via della leucemia, a Fastlane farà di nuovo squadra con Seth Rollins e Dean Ambrose, per affrontare il trio composto da Baron Corbin, Drew McIntyre e Bobby Lashley.

A questo programma si aggiungono infine i due match del kickoff, cioè quello tra Rey Mysterio e Andrade, più quello inserito in extremis tra il New Day (composto da Xavier Woods e Big E) e Shinsuke Nakamura e Rusev. Non ci resta che attendere le 23 per iniziare il nostro racconto in rigorosa diretta scritta, a partire dal Kickoff, che potrete anche vedere gratuitamente qui di seguito attraverso il WWE Network.

Kickoff

Nel corso del kickoff c'è già la prima sorpresa della serata. Attraverso un filmato registrato in precedenza nel backstage, Samoa Joe ha accettato di mettere in palio la United States Championship in un Fatal-4 Way Match, con Andrade, Rey Mysterio e R-Truth. E non andrà più in scena nel pre-show, ma nel PPV vero e proprio.

Vediamo The IIconics passare al tavolo di commento del kickoff per annunciare di essere il futuro del Tag Team femminile. Nel backstage, invece, EC3 si presenta formalmente a Mandy Rose, mentre The Golden Goddess è impegnata insieme a Sonya Deville nel preparare il suo match titolato contro Asuka.

Passiamo di nuovo al tavolo di commento, dove si presenta AJ Styles che continua a spiegare come a suo giudizio Kofi Kingston meriti il match per il titolo WWE. Poi su Randy Orton: "Probabilmente è stato bullizzato e sta tentando di fare la stessa cosa con me". Nel backstage viene ora intervistato Kevin Owens. Anche lui ritiene che Kofi si fosse meritato l'opportunità titolata, ma non per questo è disposto a rinunciare a quella che gli è stata concessa. Da dietro arriva proprio Kingston, accompagnato dal resto del New Day. Kofi dice a Owens di non avercela con lui e gli augura buona fortuna per l'incontro. Kevin ringrazia e si avvia verso il ring. Kingston viene però fermato da un addetto ai lavori, che lo invita ad andare nell'ufficio dei McMahon. A quanto pare vogliono parlare con lui della sua chance titolata...

Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day

Si può dunque partire con il primo match della serata, quello che è diventato l'unico del Kickoff. Un Tag Team Match che viene vinto dal New Day, grazie alla Midnight Hour eseguita su Rusev, con Shinsuke Nakamura messo precedentemente fuori dai giochi.

WWE 12 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (8)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (9)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (10)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (11)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Rusev e Shinsuke Nakamura vs The New Day (12)

Chiudi 1 di 12

RIVIVI TUTTO IL KICKOFF

Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C)

SmackDown Tag Team Championship Match

Il primo vero match del PPV mette in palio i titoli di coppia di SmackDown. The Miz gioca letteralmente in casa ed è costantemente accompagnato dall'ovazione del pubblico (ricambiata con una maglia celebrativa "Cleveland is awesome") e dal sostegno di suo padre in prima fila. The Showoff va anche a un passio dal pin vincente dopo la Skull Crushing Finale, ma l'arbitro perde tempo per sincerarsi delle condizioni di Shane McMahon e il successivo conteggio si interrompe sul 2.

Successivamente manovra pazzesca di Shane O'Mac, quando con il suo coast to coast riesce a intercettare in volo un tentativo di Splash su The Miz. The Awesome One non può far niente però subito dopo, quando rimane vittima di un roll-up di Jimmy Uso che vale il conteggio di tre.

Al termine dell'incontro The Miz e Shane McMahon escono dal ring insieme, vanno a salutare il padre dello Showoff in prima fila. Subito dopo però il figlio di Vince effettua un turn heel e attacca il suo compagno di squadra, strappandogli anche di dosso la maglietta in onore di Cleveland. Shane se la prende pure con il padre di The Miz, prendendolo per il viso e spintonandolo. Poi imprigiona il suo ormai ex Tag Team partner in una presa di sottomissione, portandolo allo svenimento.

WWE 13 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (8)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (9)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (10)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (11)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (12)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Shane McMahon e The Miz vs The Usos (C) (13)

Chiudi 1 di 13

Ladies and Gentlemen, Elias

Dopo aver visto Baron Corbin, Drew McIntyre e Bobby Lashley annunciare che usciranno vincitori dal loro match con The Shield, passiamo sul ring, dove Elias inizia il suo concerto in cui fa di tutto per far arrabbiare il pubblico di Cleveland.

We might be in the #WWEFastlane, but it's time to slow it down a bit...with @IAmEliasWWE! pic.twitter.com/LOj9XlPTRH — WWE Universe (@WWEUniverse) March 10, 2019

Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C)

SmackDown Women's Championship Match

Ora è il momento del match che mette in palio il titolo femminile di SmackDown. L'incontro viene vinto da Asuka, che si conferma campionessa: decisiva però un'incomprensione tra Mandy Rose e Sonya Deville. Mentre quest'ultima tentava di aiutarla, tirando fuori una Kendo Stick da sotto il ring, la sua amica è rimasta incastrata proprio nel tappeto rialzato, andando incontro alla sconfitta. E a fine incontro, mentre Asuka se ne va da vincitrice, Mandy Rose non vuole saperne di ascoltare le spiegazioni di Sonya Deville.

WWE 9 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C) (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C) (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C) (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C) (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C) (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C) (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C) (8)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Mandy Rose (con Sonya Deville) vs Asuka (C) (9)

Chiudi 1 di 9

Backstage: Kofi Kingston da Vince McMahon

Il New Day incontro Kofi Kingston e gli domanda quali siano le novità. Lui risponde che è ancora in attesa, così i tre decidono di entrare insieme e chiedono a Vince McMahon di non cancellare il sogno di Kofi, che è chiaramente anche quello di tutto il pubblico. Il Chairman accetta! il WWE Championship Match diventerà un Triple Threat Match.

Kofi Kingston vs Cesaro e Sheamus

Handicap Match

Dopo essere arrivato sul ring nel boato de pubblico, pensando di dover competere per la WWE Championship, Kofi Kingston si ritrova a dover fare i conti con un nuovo cambio di programma improvviso annunciato a pochi secondi dall'incontro: il Triple Threat Match ci sarà più tardi, ora ci sarà un Handicap Match che vedrà Kofi, da solo, contro Sheamus e Cesaro, contemporaneamente sul ring.

Nonostante il tentativo di resistenza di Kingston, l'incontro si trasforma rapidamente in un massacro e non c'è modo nemmeno di intervenire per Big E e Xavier Woods, fermati al loro ingresso da Shinsuke Nakamura e Rusev.

WWE 8 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Kofi Kingston vs Cesaro e Sheamus

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Kofi Kingston vs Cesaro e Sheamus (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Kofi Kingston vs Cesaro e Sheamus (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Kofi Kingston vs Cesaro e Sheamus (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Kofi Kingston vs Cesaro e Sheamus (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Kofi Kingston vs Cesaro e Sheamus (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Kofi Kingston vs Cesaro e Sheamus (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Kofi Kingston vs Cesaro e Sheamus (8)

Chiudi 1 di 8

Ladies and Gentlemen, Elias (parte 2)

Stesso discorso di prima. Nuova canzone di Elias, che fa in modo di attirare più buu possibili, chiamando in causa anche la squadra NBA locale, i Cleveland Cavaliers. Successivamente nel backstage viene domandato a Shane McMahon il motivo del suo attacco a The Miz. Lui non risponde e chiude la porta in faccia all'intervistatrice.

🎶 Can we finally put all this @TrueKofi talk to rest?

Admit to yourselves my hometown Pittsburgh @Steelers are the best 🎶#WWEFastlane @IAmEliasWWE pic.twitter.com/PiqnUsvpTC — WWE Universe (@WWEUniverse) March 11, 2019

Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C)

Raw Tag Team Championship Triple Threat Match

Ora è il momento di un match che si preannuncia estremamente spettacolare. Ed effettivamente non le aspettative non vengono tradite. Il Raw Tag Team Championship Triple Threat Match è pieno di emozioni, con questi tre tag team che fanno entusiasmare il pubblico.

A vincere, confermandosi campioni, sono i The Revival, dopo uno schienamento su Chad Gable, che si era precedentemente preso un tag da Ricochet. Al termine dell'incontro i due ex NXT attaccanto i campioni, che però se ne vanno comunque con le cinture in vita.

WWE 15 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (8)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (9)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (10)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (11)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (12)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (13)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (14)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ricochet e Aleister Black vs Bobby Roode e Chad Gable vs The Revival (C) (15)

Chiudi 1 di 15

R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C)

United States Championship Fatal 4-Way Match

E se il match di prima è stato spettacolare, anche questo non ha fatto mancare davvero niente. Con questi 4 sul ring lo show è assicurato e il titolo viene conservato pure in questa circostanza, grazie alla Coquina Clutch di Samoa Joe applicata su Rey Mysterio.

WWE 21 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (8)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (9)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (10)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (11)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (12)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (13)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (14)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (15)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (16)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (17)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (18)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (19)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (20)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - R-Truth vs Andrade vs Rey Mysterio vs Samoa Joe (C) (21)

Chiudi 1 di 21

The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina

Women's Tag Team Championship Match

The Boss 'n' Hug Connection riesce a conservare le cinture al termine di un match molto duro, che viene deciso grazie a un astuto Roll-up di Bayley. Tuttavia al termine dell'incontro le due sconfitte non la prendono bene e iniziano a distruggere qualsiasi cosa si trovino di fronte. Anche Beth Phoenix, presente al tavolo di commento. In suo soccorso arriva Natalya, ma pure lei finisce per fare la stessa fine.

WWE 13 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (8)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (9)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (10)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (11)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (12)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - The Boss 'n' Hug Connection (Bayley e Sasha Banks) (c) vs Nia Jax and Tamina (13)

Chiudi 1 di 13

Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali

WWE Triple Threath Championship Match

Niente da fare per Kofi Kingston. Vince McMahon si è preso gioco del membro del New Day, perché come ci accorgiamo al momento dell'inizio dell'incontro è Mustafa Ali e subentrare, rendendo l'incontro un Triple Threat Match. Il pubblico canta "we want Kofi", ma la sfida inizia con questi tre contendenti, più Rowan all'angolo del New Daniel Bryan. Non un dettaglio da poco, perché da una sua intromissione viene messo ko Kevin Owens, lasciando al campione la possibilità di andare uno contro uno con Mustafa Ali e prendersi la vittoria.

WWE 15 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (8)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (9)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (10)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (11)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (12)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (13)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (14)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Daniel Bryan (c) vs Kevin Owens vs Mustafa Ali (15)

Chiudi 1 di 15

Charlotte Flair vs Becky Lynch

Becky raggiunge il ring ancora in condizioni precarie e con l'uso di una stampella. Charlotte la prende in giro per tutto l'incontro, giocando al gatto con il topo e andando vicina più volte alla chiusura. The Man continua con orgoglio e riesce anche a innescare la sua Dis-Arm-Her, immediatamente capovolta però dalla figlia del Nature Boy in una Figura 4. Ma prima che si trasformi in Figura 8, arriva velocissima Ronda Rousey, che colpisce Becky Lynch e fa scattare così (volutamente) la sua vittoria per squalifica. La campionessa di Raw voleva Becky nel main event di WrestleMania 35 e ce l'ha portata di prepotenza.

WWE 8 WWEWWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (8)

Chiudi 1 di 8

Ladies and Gentlemen, Elias (parte 3)

Ci ritroviamo ancora una volta con Elias sul ring, ma questa volta quando finisce l'esibizione, suona la musica di Lacey Evans, che fa la sua solita passerella. Distratto dall'ex Lady di NXT, Elias si fa sorprendere da un RKO di Randy Orton, che lo aspettava al varco. Ma The Viper non ha calcolato il fattore AJ Styles, perché pure lui lo stava attendendo e ha eseguito il Phenomenal Forearm.

WWE 5 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ladies and Gentlemen, Elias (con Lacey Evans, AJ Styles e Randy Orton)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ladies and Gentlemen, Elias (con Lacey Evans, AJ Styles e Randy Orton) (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ladies and Gentlemen, Elias (con Lacey Evans, AJ Styles e Randy Orton) (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ladies and Gentlemen, Elias (con Lacey Evans, AJ Styles e Randy Orton) (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Ladies and Gentlemen, Elias (con Lacey Evans, AJ Styles e Randy Orton) (5)

Chiudi 1 di 5

Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield

Ed eccoci arrivati al main event di Fastlane 2019, quello che permette a The Shield di tornare insieme per un'ultima volta. La stable si dimostra ancora una volta letale e dopo un incontro durato oltre 25 minuti arriva il successo di Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose. Alla fine sorridono tutti, nessun tradimento. I tre sembrano essere tornati davvero quelli di un tempo...