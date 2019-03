I Red Devils vogliono ringraziare in qualche modo il club norvegese per aver lasciato partire il tecnico nel bel mezzo della stagione, con un rinnovo appena firmato.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 10/03/2019 10:23 | aggiornato 10/03/2019 10:28

Quando il Manchester United ha deciso che Ole Gunnar Solskjaer sarebbe stato il sostituto di Mourinho, in pochi avrebbero immaginato che il suo impatto potesse essere così buono, tanto da "obbligare" la proprietà a confermarlo anche in vista della prossima stagione.

Il norvegese in pochi mesi è riuscito a ricompattare lo spogliatoio, ha ridato un senso alla classifica della Premier League ed è ancora in corsa in Champions League, dopo una rimonta eccezionale sul Psg.

La prova che la direzione dell'Old Trafford non confidasse sulla continuità del progetto a lungo termine è il fatto che non sia stato chiuso nessun pre-accordo con il Molde per l'eventualità di prolungare il rapporto con Solskjaer al termine di questa stagione. L'allenatore in quel momento aveva appena firmato un rinnovo con il club norvegese ed è proprio per questo che adesso il Manchester United si sta preparando per inviare a fine stagione un indennizzo di 7 milioni di euro al Molde, in modo di ringraziarlo per la disponibilità.