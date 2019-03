Serie A, Sassuolo-Napoli 1-1: il video dei gol e degli highlights

I neroverdi passano in vantaggio con Berardi ma a pochi minuti dal 90esimo Insigne acciuffa il pareggio per la squadra partenopea.

10/03/2019 20:13 | aggiornato 10/03/2019 23:18

Sassuolo-Napoli, gara della 27ª giornata di Serie A, è il match delle 18 di domenica 10 marzo. I padroni di casa, dopo la sconfitta contro il Milan, cercano i tre punti per riuscire a fare un ulteriore passo verso la salvezza: i neroverdi sono attualmente 11esimi in classifica con 31 punti. Il Napoli, invece, dopo aver perso lo scontro diretto contro la Juventus, vede i bianconeri fuggire in classifica con un vantaggio di 16 punti.

I padroni di casa passano in vantaggio con Berardi, bravo a ribadire in rete una mischia in area napoletana. I partenopei sembrano destinati alla sconfitta ma Insigne pesca il jolly all'86esimo con un gran destro a giro: finisce 1-1.

Il prossimo turno vedrà il Sassuolo giocare sabato 16 marzo alle 15 al Mapei Stadium contro la Sampdoria. Il Napoli, invece, giocherà domenica 17 marzo alle 18 al San Paolo, dove arriverà l'Udinese. Prima però i ragazzi di Ancelotti saranno impegnati col ritorno degli ottavi di Europa League, giovedì 14 marzo alle 18.55 in casa del Salisburgo. Ma adesso ecco il video dei gol e gli highlights di Sassuolo-Napoli: