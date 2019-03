Serie A, Sampdoria-Atalanta 1-2: il video dei gol e degli highlights

Zapata porta in vantaggio i suoi prima del pareggio di Quagliarella su calcio di rigore. Ci pensa poi Gosens a regalare i 3 punti dei suoi.

10/03/2019 17:15 | aggiornato 10/03/2019 20:20

Sampdoria-Atalanta è uno scontro diretto per la classifica. La gara della 27ª giornata di Serie A vede le due squadre appaiate: all'ottavo posto c'è l'Atalanta, con 41 punti conquistati in 26 giornate, mentre i blucerchiati seguono a ruota, ad una posizione di distanza con 39 punti. Nell'ultimo turno i padroni di casa hanno vinto la trasferta di Ferrara per 2-1 contro la SPAL, mentre la squadra di Gasperini ha sconfitto in casa la Fiorentina col risultato di 3-1.

I bergamaschi passano in vantaggio con il gol del solito Zapata ma poi ci pensa Quagliarella su rigore a dare il pareggio i suoi volando in testa alla classifica marcatori. Sembra tutto finito ma Gosens trova un gol da posizione impossibile e il 2-1 per l'Atalanta.

La prossima giornata vede la Samp impegnata nella trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo, match in programma sabato 16 marzo alle 15. L'Atalanta giocherà invece domenica 17 marzo alle 15 in casa contro il Chievo. Ma adesso ecco il video dei gol e gli highlights di Sampdoria-Atalanta: