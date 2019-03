Prestazione impressionante dell'attaccante neroverde, il numero 24 azzurro regala un punto ai suoi a 5' dal termine.

di Leonardo Mazzeo - 10/03/2019 19:57 | aggiornato 10/03/2019 20:01

Al Mapei Stadium il Napoli di Ancelotti scende in campo con l'obiettivo di tenere ancora viva la Serie A, di nuovo monopolizzata dalla Juventus che dopo il successo contro l'Udinese si è portata +19 sui partenopei. Il campionato è virtualmente già chiuso, ma c'è la voglia di rimandare il più possibile il successo matematico (e di allontanare il ritorno delle milanesi). Il Sassuolo, dal canto suo, vuole tornare a conquistare tre punti, visto che la vittoria manca ormai da un mese e mezzo (ultimo successo il 26 gennaio, 3-0 sul Cagliari).

Nel primo tempo il Napoli ha avuto qualche buona occasione per sbloccarla, ma è stato il Sassuolo a tenere di più il pallino del gioco. La squadra di De Zerbi ha dimostrato ancora una volta di riuscire a palleggiare alla grande, ma allo stesso tempo ha dimostrato di nuovo i suoi limiti in zona offensiva (appena due gol nelle ultime cinque di Serie A). Nessun gol dopo i primi 45' di gioco, nonostante i tentativi di entrambe le squadre.

Comincia la ripresa, il match si accende: il Sassuolo con un'azione perfetta riesce a sfondare al 51', con Berardi che segna il suo quarto gol stagionale in Serie A e porta in vantaggio i suoi. Il Napoli prova a rialzare la testa ma fa fatica a sfondare, gli ingressi di Milik e Younes non cambiano l'equilibrio del match. Le cose però cambiano a 5 minuti dalla fine: Insigne sfrutta l'errore di Magnanelli e regala un punto ai suoi.

Serie A, le pagelle di Sassuolo-Napoli

Sassuolo (3-4-3) : Pegolo 6.5; Demiral 6.5, Ferrari 6, Peluso 6.5; Lirola 6, Duncan 6, Magnanelli 5, Rogerio 6.5; Berardi 7 (85' Babacar s.v.), Djuricic 6 (75' Bourabia 6), Boga 7.5. All. De Zerbi 6.5

I migliori

Boga 7.5

Altra grande prestazione di Boga, che mette più volte in crisi la difesa del Napoli e serve a Berardi l'assist per il gol dell'1-0. Il talento classe 1997 resta sempre in partita e non si ferma mai. Applausi.

Berardi 7

Cerca sempre di far sentire la sua presenza in campo, dialoga con i compagni e ha il merito di portare in vantaggio il Sassuolo dopo un'azione magistrale della squadra di De Zerbi. Gol da numero 9 per lui, che è rapido nello spingere in rete l'assist di Boga.

Insigne 7

Nel primo tempo è il più pericoloso del Napoli, poi cala nella ripresa come tutta la squadra ma è comunque lucido nel piazzare il tiro a giro che vale il pari. Un destro dei suoi, meravigliosamente preciso.

I peggiori

Mertens 5

Malissimo il belga, che rispetto ai suoi compagni non si fa vedere neanche nel primo tempo. Mertens fa fatica a districarsi tra le maglie dei difensori del Sassuolo, che riescono sempre a chiuderlo.

Ghoulam 5

Brutta prova anche per il terzino, che accusa ancora una condizione fisica non proprio impeccabile. Ne risente anche il suo sinistro, che non riesce a pungere. Il Napoli ha bisogno di ritrovare il miglior Ghoulam per questo finale di stagione.

Magnanelli 5

Il suo errore a cinque minuti dal termine del match non può non influire sul voto finale: fino a quel momento Magnanelli aveva disputato una buona prova, ma ha vanificato tutto con una leggerezza non da lui.

Gli allenatori

De Zerbi 6.5

Il Sassuolo gioca nel suo stile, palleggiando e giocando sempre palla a terra. Buona la prova della difesa contro una squadra decisamente superiore, buona la prova di tutta la squadra che non esce (quasi) mai dalla partita. Sfortunati in occasione del gol del pareggio, i De Zerby boys stavano quasi per centrare il colpaccio.

Ancelotti 5.5

Ok, forse quella del turnover non è stata poi una grande idea: Ancelotti ha provato a tenere fuori dall'inizio alcuni elementi chiave della squadra e il Napoli ha perso un po' la bussola, andando sotto e non riuscendo più a tirarsi su. Il pareggio è una genialata di Insigne con la complicità di Magnanelli, ma la prestazione complessiva resta negativa.