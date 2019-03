L'argentino segna su punizione con la barriera tenuta a più di 9 metri e 15 e spostando il punto di battuta di oltre 3 metri. Discussioni anche sulla rete del polacco.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 10/03/2019 10:46 | aggiornato 10/03/2019 10:51

Discussioni, tante discussioni. Nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A fra Chievo e Milan ci sono diversi episodi da moviola che riguardano proprio i momenti chiave della partita. Ci sono infatti dubbi sia sul primo che sul secondo gol dei rossoneri, che alla fine si sono imposti al Bentegodi per 2-1.

Partiamo da un presupposto: i tre punti conquistati ieri dal Milan sono pesantissimi in ottica Champions League. I rossoneri arriveranno al derby con l'Inter (si giocherà nel prossimo turno di Serie A) occupando il terzo posto in classifica. Sotto l'aspetto mentale un bel punto di partenza. Un pareggio ieri avrebbe inoltre permesso a Lazio e Roma (attualmente i biancocelesti sono a -10 ma con due partite in meno e i giallorossi a -7 con una gara da recuperare) di avvicinarsi pericolosamente.

Per questo gli episodi di Chievo-Milan fanno discutere. Ma andiamo con ordine: al 29' i rossoneri vanno in vantaggio grazie a una bella punizione di Lucas Biglia. L'arbitro Pairetto aveva fischiato fallo di Leris su Paquetà. La decisione appare molto severa: il contatto c'è, ma è molto leggero. Poi però arriva il vero pasticcio. L'irregolarità è avvenuta all'interno della mezza luna che precede l'area di rigore, ma Biglia ha battuto la punizione spostando il pallone indietro di almeno 3 metri per avere più spazio per far scendere la palla e darle il giusto effetto. Un vantaggio non da poco. Non solo: Pairetto sistema la barriera a più di 10 metri (la distanza giusta sarebbe 9 metri e 15 centimetri). La punizione era da ribattere, dalla giusta posizione e con la barriera posizionata correttamente.

Getty Images Il gol di Biglia nell'anticipo della Serie A fra Chievo e Milan

Serie A, la moviola di Chievo-Milan

Complesso invece il giudizio sul gol assegnato a Piatek al 56' che ha di fatto regalato i 3 punti al Milan nell'anticipo della Serie A. Su cross di Suso il guardalinee Bindoni alza la bandierina per poi abbassarla immediatamente: va sottolineato che, indipendentemente dalle segnalazioni degli assistenti il gioco resta in corso fino all'intervento del direttore di gara. Ha fatto bene, in questo caso, Pairetto a lasciar correre. Nel prosieguo dell'azione Piatek prova a colpire il pallone in rovesciata ma finisce per colpire Depaoli (solo successivamente riesce poi a mettere la palla in porta).

Getty Images Piatek abbracciato dai compagni dopo il gol

Qui perfino per il Var (ma non si tratta di un episodio da review) la decisione sarebbe stata molto complicata. Mentre Piatek colpisce Depaoli, infatti, il giocatore del Chievo impatta il pallone con il braccio. Sarebbe potuto essere fallo in favore della difesa (per l'intervento di Piatek) o rigore (per il tocco di mano di Depaoli).

Dopo un lungo confronto con la Var Pairetto decide di convalidare la rete perché evidentemente ha considerato più grave il tocco di mano e ha quindi applicato il vantaggio (già concretizzato con il gol...) in favore del Milan. Va però sottolineato che senza l'intervento pericoloso di Piatek difficilmente Depaoli, sbilanciato, avrebbe toccato il pallone di mano. La decisione più giusta sarebbe quindi stata quella di annullare la rete per fallo di Piatek su Depaoli. Ma su questo episodio ci saranno discussioni. Tante discussioni. E opinioni diverse.