Serie A, Inter-SPAL 2-0: il video dei gol e degli highlights

I nerazzurri passano in vantaggio nella ripresa con la rete di Politano prima del raddoppio di Gagliardini che chiude i conti.

10/03/2019 17:06 | aggiornato 10/03/2019 20:10

Inter-SPAL della 27ª giornata di Serie A è una gara che vuol dire molto per entrambe le squadre. I nerazzurri arrivano al match dopo la sconfitta di Cagliari, sconfitta che ha fatto scivolare la squadra di Spalletti in quarta posizione, in favore del Milan: adesso i rossoneri hanno un punto di vantaggio in classifica sui cugini dell'Inter. La SPAL, invece, ha perso in casa contro la Sampdoria e lotta ancora per non retrocedere. I ferraresi sono 16esimi in classifica con 23 punti, cinque lunghezze avanti al Bologna, terzultimo.

I nerazzurri non sfondano e nel primo tempo viene annullato un gol a Lautaro Martinez per un fallo di mano. I padroni di casa però passano nella ripresa con Politano, prima che Gagliardini trovi il 2-0 che chiude la sfida.

Nel prossimo turno di Serie A l'Inter giocherà il derby di Milano contro il Milan, domenica 17 marzo alle 20.30. Prima però i nerazzurri saranno impegnati nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League a San Siro contro l'Eintracht, giovedì 14 marzo alle 21. La SPAL giocherà invece sabato 16 marzo alle 18 in casa contro la Roma. Ma adesso ecco il video dei gol e gli highlights di Inter-SPAL: